Під час ранкової атаки РФ по Полтаві загинув 21-річний працівник ОВА

Сьогодні, 19:22 Переглядів: 227

Під час ранкової атаки війська РФ по Полтаві 3 липня загинув 21-річний працівник Полтавської облвійськадміністрації Олександр Ляшик. Про це повідомили у ОВА.

— Він навчався в магістратурі Полтавського державного аграрного університету. У лютому цього року прийшов на стажування до Полтавської ОВА. Після успішного проходження почав працювати головним спеціалістом, — йдеться у повідомленні.