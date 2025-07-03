У Полтаві оголошено День жалоби

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4 липня в Полтаві оголошено День жалоби. Про це повідомила секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

Зазначено, що внаслідок ранкової атаки РФ загинуло двоє людей, ще 47 — дістали поранення.

Що відомо про російський обстріл Полтави 3 липня

Вранці 3 липня у Полтавській громаді пролунали вибухи.У Сухопутних військах повідомили про влучання російських безпілотників у приміщення Полтавського ОТЦК та СП, а також розташований поруч приватний житловий будинок. Т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут підтвердив загибель 2 людей.

Відомо про руйнування 32 будівель — 14 багатоквартирних будинків, 9 приватних домоволодінь, 2 заклади освіти, 6 об’єктів підприємницької діяльності. Також пошкоджень зазнали 158 вікон та 6 покрівель на будинках.

Також наразі відомо, що внаслідок влучання постраждали двоє військовослужбовців терцентру та двоє працівниць Збройних сил України.