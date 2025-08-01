Відсутність механізму впливу на порушників благоустрою: у Кременчуці досі не відреагували на звернення депутатів

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 139

Кременчуцькі чиновники досі не розв'язали проблеми благоустрою у центральній частині міста та на Молодіжному: з відповідними зверненнями від своїх виборців до міського голови та колег двоє депутатів

У Кременчуці немає дієвого механізму впливу на порушників правил благоустрою у місті. Такий висновок можна було зробити на сьогоднішній сесії міської ради, спираючись на виступи депутатів.

У сесійній залі виступили депутати Богдан Лазоренко та Андрій Макаров, суть їхніх виступів була одна: кілька місяців тому вони направляли депутатські звернення стосовно урегулювання питання благоустрою на їхніх округах. Проте за цей час ситуація не змінилася.

Так депутат Лазоренко звертався до чиновників стосовно ситуації за адресою вул. Гоголя 12/21. У дворі відсутній ремонт дорожнього покриття, а із сусідньої багатоповерхівки-новобудови на територію його подвір’я виведена стічна труба. Відповідно під час дощу уся вода опиняється у дворі жителів.

— Два місяці пройшло, а там кінь не валявся, — каже Богдан Лазоренко. — Позавчора все місто попливло, у цьому дворі було справжнє болото, по коліна води. Стоки виведені просто на подвір’я людей.

Аналогічну ситуацію озвучив і депутат Андрій Макаров. Він звертався ще у березні стосовно прибирання захаращеної території поблизу одного із будинків на вулиці Лесі Українки. Проте ситуацію не вирішили й там.

Міський голова викликав із доповідями очільників управління архітектурою, управління контролю за станом благоустрою та заступника міського голови Дмитра Кравченка, проте конструктивних відповідей на запитання так і не пролунало.

— У нас немає механізму дієвого впливу на порушників правил благоустрою. Ось тому красномовні приклади, — резюмував міський голова.

У період до наступної сесії, яка відбудеться за три тижні, відповідні управління мають врегулювати питання стосовно благоустрою на цих територіях та відзвітувати перед депутатами щодо виконаної роботи.

Нагадаємо, у квітні депутат Лазоренко звертався щодо відсутності доступних умов для людей, які пересуваються на кріслах колісних у центральній частині міста. Нині, за його словами, поблизу Центру адаптації дітей з інвалідністю уже зробили пологі спуски.