Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Відсутність механізму впливу на порушників благоустрою: у Кременчуці досі не відреагували на звернення депутатів

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 139

 

Кременчуцькі чиновники досі не розв'язали проблеми благоустрою у центральній частині міста та на Молодіжному: з відповідними зверненнями від своїх виборців до міського голови та колег двоє депутатів 

У Кременчуці немає дієвого механізму впливу на порушників правил благоустрою у місті. Такий висновок можна було зробити на сьогоднішній сесії міської ради, спираючись на виступи депутатів.

У сесійній залі виступили депутати Богдан Лазоренко та Андрій Макаров, суть їхніх виступів була одна: кілька місяців тому вони направляли депутатські звернення стосовно урегулювання питання благоустрою на їхніх округах. Проте за цей час ситуація не змінилася.

Так депутат Лазоренко звертався до чиновників стосовно ситуації за адресою вул. Гоголя 12/21. У дворі відсутній ремонт дорожнього покриття, а із сусідньої багатоповерхівки-новобудови на територію його подвір’я виведена стічна труба. Відповідно під час дощу уся вода опиняється у дворі жителів.

 

— Два місяці пройшло, а там кінь не валявся, — каже Богдан Лазоренко. — Позавчора все місто попливло, у цьому дворі було справжнє болото, по коліна води. Стоки виведені просто на подвір’я людей. 

 

Аналогічну ситуацію озвучив і депутат Андрій Макаров. Він звертався ще у березні стосовно прибирання захаращеної території поблизу одного із будинків на вулиці Лесі Українки. Проте ситуацію не вирішили й там.

Міський голова викликав із доповідями очільників управління архітектурою, управління контролю за станом благоустрою та заступника міського голови Дмитра Кравченка, проте конструктивних відповідей на запитання так і не пролунало.

— У нас немає механізму дієвого впливу на порушників правил благоустрою. Ось тому красномовні приклади, — резюмував міський голова.

У період до наступної сесії, яка відбудеться за три тижні, відповідні управління мають врегулювати питання стосовно благоустрою на цих територіях та відзвітувати перед депутатами щодо виконаної роботи.

Нагадаємо, у квітні депутат Лазоренко звертався щодо відсутності доступних умов для людей, які пересуваються на кріслах колісних у центральній частині міста. Нині, за його словами, поблизу Центру адаптації дітей з інвалідністю уже зробили пологі спуски.

ПО ТЕМІ:

Питання благоустрою міських кладовищ зрушить з мертвої точки

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: благоустрій звернення депутати порушення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх