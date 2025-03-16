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Учора в Кременчуці у квартирі багатоповерхівки вибухнув газовий балон: травмовано одну людину

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 295

 

Внаслідок вибуху пожежі не сталося

За оперативною інформацією Головного управління ДСНС України у Полтавській області за минулу добу на теренах Полтавщині сталося 9 небезпечних подій, з них 7 пожеж. У Кременчуцькому районі – жодної пожежі, втім стався один нещасний випадок.

15 березня близько 12.57 у Кременчуці в квартирі багатоповерхівки на вулиці Троїцькій вибухнув туристичний газовий балон. Внаслідок вибуху травму отримала одна людина. Травма незначна – від госпіталізації він відмовився. Також пошкоджене металопластикове вікно та зовнішнє облицювання будинку. На місце події виїжджало чергове відділення  16-ї ДПРЧ. . Рятувальники провели обстеження квартири, горіння не виявили.

Нагадаємо, учора Головне управління ДСНС України у Полтавській області повідомило, що за минулу добу сталося 25 пожеж, з яких 22 – на відкритій території через загорання сухої рослинності. З них 6 на території Кременчуцького району.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС Києва
Теги: ДСНС газовий балон вибух газу Кременчук
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