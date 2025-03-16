Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині два підлітки на мотоциклі потрапили в ДТП та отримали травми

Сьогодні, 10:08 Переглядів: 787

 

Неповнолітній водій не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівкою

Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій травмувалися два неповнолітніх підлітки - водій та пасажир мотоцикла. Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 березня близько 18.30 в селі Устивиця Миргородського району.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою версією слідства, 16-річний водій мотоцикла LIFAN не впоравшись з керуванням та не вибрав безпечного бокового інтервалу здійснив зіткнення з припаркованим на узбіччі дороги автомобілем ТАТА. Внаслідок ДТП водій мотоцикла та пасажир, 2009 року народження, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження). Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.

 

Нагадаємо, минулого року на Миргородщині під колеса легковика потрапив п'яний 18-річний мотоцикліст, який також отримав травми.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП Миргородщина мотоцикліст неповнолітні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх