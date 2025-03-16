На Полтавщині два підлітки на мотоциклі потрапили в ДТП та отримали травми

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Неповнолітній водій не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівкою

Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій травмувалися два неповнолітніх підлітки - водій та пасажир мотоцикла. Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 березня близько 18.30 в селі Устивиця Миргородського району.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою версією слідства, 16-річний водій мотоцикла LIFAN не впоравшись з керуванням та не вибрав безпечного бокового інтервалу здійснив зіткнення з припаркованим на узбіччі дороги автомобілем ТАТА. Внаслідок ДТП водій мотоцикла та пасажир, 2009 року народження, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження). Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.

Нагадаємо, минулого року на Миргородщині під колеса легковика потрапив п'яний 18-річний мотоцикліст, який також отримав травми.