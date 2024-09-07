Учора на Миргородщині під колеса легковика потрпив п'яний мотоцикліст

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Учора, 6 вересня, близько 17.10 на Миргородщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, у селі Рашівка на дорозі зіткнулися місцевий 18-річний водій мотоциклу «Спарта» та автомобіль ВАЗ-2107, яким керував 28-річний мешканець Миргорода.

Внаслідок аварії 18-річного мотоцикліста із травмами госпіталізували. Обстеження показало, що юнак керував мотоциклом п'яний.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Винному може загрожувати ув'язнення на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, нещодавно в аварії на автодорозі Лубни-Чорнухи постраждав водій мопеда.