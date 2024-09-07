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Надзвичайні новини

Дві господарські споруди згоріли учора на Кременчуччині

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 236

 

Внаслідок загорянь обійшлося без постраждалих

Учора на території Кременчуцького району згоріли дві господарські споруди. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

Близько 15.26 пожежа сталася у садовому товаристві «Мічуринець» у Горішніх Плавнях. На місці події рятувальники встановили, що горить господарська споруда площею близько 100 м2. Ліквідувати загоряння пожежникам вдалося близько 18.38. Гасили вогонь рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини.

 

Ще одне загоряння господарської споруди сталося близько 09.58 у селі Козельщинської громади. Ліквідували вогонь пожежники о 10.37 — до того, як він встиг перекинутися на розташований поруч житловий будинок. Гасили пожежу рятувальники 7-го державної пожежно-рятувального посту.

Внаслідок обох пожеж обійшлося без травмованих чи загиблих. Причину загорянь встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, учора у Кременчуці горіло приміщення трикотажної фабрики.

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Автор: Яна Гудзь Джерело відео: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: пожежа рятувальники ДСНС
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