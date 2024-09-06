У Кременчуці горить трикотажна фабрика

Сьогодні, 6 вересня, близько 8.49 у Кременчуці сталася пожежа у приміщенні трикотажної фабрики. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці — дим від пожежі видно у Лашках.
Підтвердили пожежу й у Кременчуцькому райуправлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. За словами пресофіцера Владислава Дяченка, пожежа виникла на другому поверсі приміщення.
На місці події наразі працюють надзвичайники. Також приїхала і карета «швидкої».
Інформації про причини загоряння та постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, у мережі з’явилося відео з наслідками масштабної пожежі на горі Пивиха поблизу Градизька, яка сталася у четвер, 29 серпня.
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