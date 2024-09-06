У Кременчуці горить трикотажна фабрика

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 817

За даними надзвичайників, пожежа сталася на другому поверсі приміщення

Сьогодні, 6 вересня, близько 8.49 у Кременчуці сталася пожежа у приміщенні трикотажної фабрики. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці — дим від пожежі видно у Лашках.

Підтвердили пожежу й у Кременчуцькому райуправлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. За словами пресофіцера Владислава Дяченка, пожежа виникла на другому поверсі приміщення.