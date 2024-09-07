Близько 9 га територій вигоріло учора на Кременчуччині

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Учора, 6 вересня, рятувальники загасили 6 пожеж на відкритих територіях у межах Кременчуцького району. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Близько 13.39 горів сухостій у селі Радалівка Глобинської громади — вогонь знищив близько 0,5 га площі сухої рослинності.

О 13.59 пожежа сталася у селі Підгорівка Козельщинської громади. На місці події рятувальники виявили, що загорілося близько 2 га сухостою, а через вітер пожежа почала стрімко розповсюджуватися.

О 14.32 горіла суха трава і в Пришибі. Там площа загоряння була більшою — близько 2,9 га. За даними рятувальників, вогонь також стрімко поширювався внаслідок сильних поривів вітру.

Дві пожежі сталися на території Глобинської громади — близько 17.55 горіло 0,5 га сухостою у селі Черевані, а близько 18.51 пожежа на такій самій площі сталася у селі Петрівка.

Горів сухостій учора і в Семенівській громаді — близько 18.13 пожежа сталася у селі Василівка. На місці рятувальники виявили, що вогонь охопив площу близько 2,6 га. А через сильний вітер швидко поширюється далі.

Внаслідок усіх загорянь за попередню добу на Кременчуччині згоріло близько 9 га сухостою.

За даними рятувальників, травмованих чи загиблих внаслідок пожеж немає. Причини загорянь встановлюють фахівці ДСНС.

Гасили загоряння підрозділи ДСНС району та підрозділ Пришибської місцевої пожежної охорони.

Нагадаємо, учора на Кременчуччині згоріли дві господарські споруди.