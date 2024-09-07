На Полтавщині поліція розшукує 71-річну Надію Лупу

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 188

На Полтавщині поліція розшукує зниклу безвісти 71-річну мешканку Шишацької громади Надію Лупу. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє рідні бачили жінку у понеділок, 2 вересня — вона пішла дому і не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст близько 160 см, на вигляд 70-75 років, худорлявої статури, коротке сиве волосся.

Може бути одягнена в халат червоного кольору, зелену хустку та гумові капці.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування зниклої, повідомити її до правоохоронних органів за телефонами: 053-555-24-50, 0953889943 або 102.

Нагадаємо, поліція Полтавщини розшукуює підозрюваного у злочині 35-річного Максима Гаруса.