Кременчуцька окружна прокуратура до Дня знань провела просвітницький захід

Ювенальні прокурори обговорили з учасниками заходу теми кримінальної відповідальності неповнолітніх та роль прокуратури у сфері захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству
На базі Професійно-технічного училища № 26 міста Кременчука за ініціативи Кременчуцької окружної прокуратури, відбувся просвітницький захід для здобувачів освіти першого та другого курсу.
Ця ініціатива увійшла в рамки реалізації пілотного проєкту щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини у практичну діяльність в Полтавській області.
Ювенальні прокурори обговорили з учасниками заходу теми кримінальної відповідальності неповнолітніх та роль прокуратури у сфері захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству.
Здобувачів освіти ПТУ № 26 поінформовано про завдання та функції прокуратури, кримінальну та адміністративну відповідальність неповнолітніх, тобто осіб, які не досягли 18-річного віку; види та розміри покарань для них, визначені кримінальним законодавством.
Обговорено окремі аспекти захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації, та втягнення неповнолітніх до збуту наркотичних засобів або психотропних речовин.
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