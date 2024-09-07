Кременчуцька окружна прокуратура до Дня знань провела просвітницький захід

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 133

Ювенальні прокурори обговорили з учасниками заходу теми кримінальної відповідальності неповнолітніх та роль прокуратури у сфері захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству

На базі Професійно-технічного училища № 26 міста Кременчука за ініціативи Кременчуцької окружної прокуратури, відбувся просвітницький захід для здобувачів освіти першого та другого курсу.

Ця ініціатива увійшла в рамки реалізації пілотного проєкту щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини у практичну діяльність в Полтавській області.

Ювенальні прокурори обговорили з учасниками заходу теми кримінальної відповідальності неповнолітніх та роль прокуратури у сфері захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству.

Здобувачів освіти ПТУ № 26 поінформовано про завдання та функції прокуратури, кримінальну та адміністративну відповідальність неповнолітніх, тобто осіб, які не досягли 18-річного віку; види та розміри покарань для них, визначені кримінальним законодавством.

Обговорено окремі аспекти захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації, та втягнення неповнолітніх до збуту наркотичних засобів або психотропних речовин.