Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Кременчуцька окружна прокуратура до Дня знань провела просвітницький захід

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 133

Ювенальні прокурори обговорили з учасниками заходу теми кримінальної відповідальності неповнолітніх та роль прокуратури у сфері захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству

На базі Професійно-технічного училища № 26 міста Кременчука за ініціативи Кременчуцької окружної прокуратури, відбувся просвітницький захід для здобувачів освіти першого та другого курсу.

Ця ініціатива увійшла в рамки реалізації пілотного проєкту щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини у практичну діяльність в Полтавській області.

Ювенальні прокурори обговорили з учасниками заходу теми кримінальної відповідальності неповнолітніх та роль прокуратури у сфері захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству.

Здобувачів освіти ПТУ № 26 поінформовано про завдання та функції прокуратури, кримінальну та адміністративну відповідальність неповнолітніх, тобто осіб, які не досягли 18-річного віку; види та розміри покарань для них, визначені кримінальним законодавством.

Обговорено окремі аспекти захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації, та втягнення неповнолітніх до збуту наркотичних засобів або психотропних речовин.

ПО ТЕМІ:

Прокурори Кременчуцької окружної прокуратури привітали дітей зі святом

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх