На російсько-українській війні загинув захисник з Кременчуччини Олександр Говорун

20 січня у селі Солошиному Горішньоплавнівської громади вшанували загиблого на російсько-українській війні земляка — старшого солдата Збройних Сил України Олександра Говоруна.

Олександр Михайлович Говорун народився 9 березня 1984 року в селі Солошиному. Після закінчення Солошинської середньої школи, у 2002-2003 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України, потім продовжив службу за контрактом. Через рік повернувся до цивільного життя, працював на підприємствах Кременчука.

29 квітня 2025 року був мобілізований на російсько-українську війну. 21 вересня 2025 року під час виконання обов’язків військової служби старший солдат Збройних Сил України Олександр Говорун героїчно загинув у районі села Садки Сумської області.

Олександра поховали з військовими почестями на кладовищі села Солошиного.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.