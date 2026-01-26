Два контрольні матчі СК «Полтава»U-19: хтось претендує на склад, а хтось його залишає

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 124

Тренерський склад нашої команди вирішив як цей, так і наступний матч проводити двома складами, кожен з яких на морозному повітрі проводив по 45 хвилин

Підготовка команди СК «Полтава» U-19 триває згідно із зверстаним планом. Проводяться дворазові тренування. А ще, не дивлячись на морозну погоду та інші негаразди, котрі пов’язані із воєнним часом, команда станом на 25 січня зіграла два контрольні поєдинки. Спочатку суперником молодих полтавців став кременчуцький «Будівельник». 18 січня команди зійшлися у протистоянні стадіоні «Кремінь-Арена ім. О. Бабаєва».

СК «Полтава» U-19 — «Будівельник» — 2:1 (1:1). Голи: 1:0 — ГНП (7), 1:1 — Гаврилець (33), 2:1 — Степанов (90). Склад СК «Полтава» U-19 1 тайм: ГНП (гравець на перегляді) — воротар, польові гравці — Опришко, Жадан, Шевченко, Василюк, Гайдук, Зіняр, ГНП, Маляренко, Комарницький, ГНП. 2-й тайм: Безпрозванний, Столяж, Медведєв, Троян, Опришко, Старушко, Білан, ГНП, Пустовіт, Кравченко, Степанов.

Команда, як прокоментував гру старший тренер Ігор Климовський, що цілком зрозуміло, продемонструвала зимовий футбол. Тим паче було морозно — мінус 15, поле слизькувате. А проте, гра загалом пройшла за цікавим сценарієм. У полтавців було більше сприятливих для взяття воріт моментів. Команда провела гру активно, що позитивно — застосовувала пресинг. Рахунок у матчі підопічні Ігоря Климовського відкрили вже на 7-й хвилині. Флангова атака закінчилася навісною передачею, а у карному «Будівельника» найспритніше зіграв нападник, котрий перебуває на перегляді. Його удар головою був точним — так народився перший гол СК «Полтава» у сезоні 26 року.

На 33-й хвилині «Будівельник» відігрався. Гол був красивим — ударом через себе відзначився Максим Гаврилець. Правда, при цьому серйозну помилку допустив воротар полтавців.

І все ж набагато логічніше, що перемогу в матчі здобули молоді полтавці. Загалом найреальнішим до забитого м’яча ще у першому таймі був Маляренко, але у двох сприятливих епізодах він не зумів як слід розпорядитися м’ячем. А вже на 90-й хвилині дуже активним і наполегливим у карному майданчику був Андрій Пустовіт. Він своєю активністю змусив помилитися воротаря «Будівельника», і Степанову нічого не залишалося як направити шкіряного у порожні ворота. До речі, це був перший гол нападника у светрі гравця СК «Полтава».

«Рокита» — СК «Полтава» U-19 — 1:1 Голи: 1:0 — Куць (14), 1:1 — Зіняр (35). 24 січня. Ст. «Молодіжний». Цей контрольний поєдинок відбувся у Полтаві, на стадіоні «Молодіжний». Це та арена, яка буквально вночі з 24 на 25 січня постраждала від удару російського шахеда. СК «Полтава» U-19 зіграла матч двома складами. Причому, абсолютно різними складами. 1 тайм: ГНП-воротар, польові гравці — Опришко, Шевченко, ГНП, ГНП, Гайдук, ГНП, Білан, Пустовіт, Зіняр, Степанов 2 тайм Безпрозванний, Столяж, Троян, Медведєв, Опришко, Старушко, Маляренко, Комарницький, Кравченко, Пустовіт, ГНП.

Грали суперники, де різний вже наявний потенціал. «Рокита» — амбітний, один із найсильніших футбольних колективів Полтавщини. У 24-му команда стала чемпіоном, виграла Кубок області, а минулого року стала переможцем Суперкубка. За «Рокиту» грає багато у минулому професійних футболістів. Тож на її боці був досвід, та навіть фізична потуга, ну, а у молодого суперника цієї команди — енергія, молодість.

Тож і не дивно, що гра проходила в інтенсивному режимі. «Рокита» першою забила. Це зробив добре відомий кременчуківцям Іван Куць. Відігралися молоді полтавці, коли дуже гарний розрізний пас вивів сам на сам з воротарем рокитнянців Гліба Зіняра. Цю нагоду півзахисник СК «Полтава» реалізував чітко.

Небезпечні моменти створювали як одні, так й інші. У полтавців було два буквально вбивчі епізоди, коли просто зобов’язаний був забивати Іван Білан, але не вистачило холоднокровності. Нічийний результат у підсумку — загалом закономірний результат цього протистояння. Таку ж нагоду мала й Рокита.

Наставник СК «Полтава» U-19 Ігор Климовський висловив задоволення діями своїх підлеглих.

«Старалися всі. А це теж гарна риса для команди», — наголосив Ігор Петрович.

Варто також зауважити, що продовжується реконструкція команди. Поки що рано говорити, хто із запрошених гравців може залишитися в команді, а от ще з двома футболістами клуб припинив співпрацю. Це стосується Гука та Гажалова.

Наступний матч СК «Полтава» проведе з ровесниками «Кривбасу». Матч відбудеться 31 січня у Кременчуці.