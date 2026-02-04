ГО "Захист держави"
Артем Рудюк: служити Україні — і на фронті, і після нього
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

Після моніторингу роботи підрозділів у Полтавській ОВА ухвалили кадрові рішення

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

 У Полтавській обласній військовій адміністрації перевірили роботу підрозділів і ухвалили кадрові рішення та визначили основні пріоритети подальшої роботи

У Полтавській обласній військовій адміністрації після моніторингу роботи підрозділів ухвалили низку кадрових рішень через виявлені проблемні сфери. Про це сьогодні, 4 лютого, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Зокрема, звільнено директора Департаменту ЖКГ Едуарда Реву та начальника Управління капітального будівництва, погоджено звільнення трьох заступників ОВА, призначено нового заступника Євгена Кончаковського, радницю з економічних питань Ларису Гречану та радницю з ветеранської політики Тетяну Усик, а також оновлено склад комісії з надання підприємствам статусу критично важливих.

Разом із тим очільник адміністрації наголосив на основних пріоритетах: підтримка Сил оборони, розвиток економіки, ветеранська політика, допомога внутрішньо переміщеним особам, освіта та охорона здоров’я.

«Маємо конкретні результати за напрямами: енергоефективність, міжнародне співробітництво, ветеранська політика, освіта й наука, підтримка національного спротиву. Водночас є сфери, де показники потребують покращення», — зазначив Дяківнич.

Нагадаємо, що Віталія Дяківнича призидент призначив головою Полтавської ОВА 8 січня 2026 року.


0
Автор: Катерина Животовська
Теги: Полтавська ОВА
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх