Після моніторингу роботи підрозділів у Полтавській ОВА ухвалили кадрові рішення

У Полтавській обласній військовій адміністрації після моніторингу роботи підрозділів ухвалили низку кадрових рішень через виявлені проблемні сфери. Про це сьогодні, 4 лютого, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Зокрема, звільнено директора Департаменту ЖКГ Едуарда Реву та начальника Управління капітального будівництва, погоджено звільнення трьох заступників ОВА, призначено нового заступника Євгена Кончаковського, радницю з економічних питань Ларису Гречану та радницю з ветеранської політики Тетяну Усик, а також оновлено склад комісії з надання підприємствам статусу критично важливих.
Разом із тим очільник адміністрації наголосив на основних пріоритетах: підтримка Сил оборони, розвиток економіки, ветеранська політика, допомога внутрішньо переміщеним особам, освіта та охорона здоров’я.
«Маємо конкретні результати за напрямами: енергоефективність, міжнародне співробітництво, ветеранська політика, освіта й наука, підтримка національного спротиву. Водночас є сфери, де показники потребують покращення», — зазначив Дяківнич.
Нагадаємо, що Віталія Дяківнича призидент призначив головою Полтавської ОВА 8 січня 2026 року.