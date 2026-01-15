У Полтавській ОВА призначили радницю з питань ветеранської політики

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 210

Тетяна Усик опікуватиметься формуванням і реалізацією ветеранської політики в області, підтримкою захисників і захисниць та їхніх родин, а також розвитком ветеранських ініціатив у громадах Полтавщини

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич призначив Тетяну Усик позаштатною радницею з питань ветеранської політики. Про це повідомили в ОВА.

За словами Віталія Дяківнича, Тетяна Усик опікуватиметься формуванням і реалізацією ветеранської політики в області, підтримкою захисників і захисниць та їхніх родин, а також розвитком ветеранських ініціатив у громадах Полтавщини.

Очільник ОВА зазначив, що Тетяна Усик має значний професійний досвід і добре розуміє потреби ветеранської спільноти. Упродовж минулого року разом із командою вона відвідала майже всі громади області, де зустрічалася з родинами зниклих безвісти військових.

Як пише інтернет-видання «Полтавщина», що Тетяна Усик має досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, соціальної політики та громадського сектору. Вона працювала начальницею відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту Миргородської міської ради, де, зокрема, займалася проєктами громадського бюджету та локальними ініціативами розвитку.

Також Усик була проєктною менеджеркою в Полтавській обласній асоціації органів місцевого самоврядування, кар’єрною радницею у Жіночому центрі працевлаштування Weso Ukraine, а раніше — бухгалтеркою у Миргородській міськраді, економісткою та помічницею приватного нотаріуса.

