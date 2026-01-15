ГО "Захист держави"
Відповідальність на місцях як основа сильної держави
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

У Полтавській ОВА призначили радницю з питань ветеранської політики

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 210

Тетяна Усик опікуватиметься формуванням і реалізацією ветеранської політики в області, підтримкою захисників і захисниць та їхніх родин, а також розвитком ветеранських ініціатив у громадах Полтавщини

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич призначив Тетяну Усик позаштатною радницею з питань ветеранської політики. Про це повідомили в ОВА.

За словами Віталія Дяківнича, Тетяна Усик опікуватиметься формуванням і реалізацією ветеранської політики в області, підтримкою захисників і захисниць та їхніх родин, а також розвитком ветеранських ініціатив у громадах Полтавщини.

Очільник ОВА зазначив, що Тетяна Усик має значний професійний досвід і добре розуміє потреби ветеранської спільноти. Упродовж минулого року разом із командою вона відвідала майже всі громади області, де зустрічалася з родинами зниклих безвісти військових.

Як пише інтернет-видання «Полтавщина», що Тетяна Усик має досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, соціальної політики та громадського сектору. Вона працювала начальницею відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту Миргородської міської ради, де, зокрема, займалася проєктами громадського бюджету та локальними ініціативами розвитку.

Також Усик була проєктною менеджеркою в Полтавській обласній асоціації органів місцевого самоврядування, кар’єрною радницею у Жіночому центрі працевлаштування Weso Ukraine, а раніше — бухгалтеркою у Миргородській міськраді, економісткою та помічницею приватного нотаріуса.

Нагадаємо, 14 січня стало відомо, що новий голова Полтавської ОВА погодив звільнення трьох заступників: серед них — колишній очільник області Когут

0
Автор: Телеграф
Теги: Полтавська ОВА ветерани
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх