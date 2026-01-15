ГО "Захист держави"
Кременчук, Бізнес/Робота

ВАКС стягнув у дохід держави частку російського бізнесмена в Крюківському вагонзаводі

Сьогодні, 07:45

За рішенням ВАКС, у дохід держави стягнули 25% акцій

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та ухвалив рішення про конфіскацію активів, які належать компаніям російського бізнесмена Станіслава Гамзалова. Йдеться, зокрема, про частку у Крюківському вагонобудівному заводі. Про це повідомили у Центрі протидії корупції 14 січня.

За рішенням ВАКС, у дохід держави стягнули 25% акцій ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Номінальна вартість цього пакета акцій перевищує 21 млн грн.

Нагадаємо, раніше у ЦПД заявляли, що бізнесмен Гамзалов контролює підприємства, що постачають продукцію компаніям, пов’язаним із військово-промисловим комплексом Росії, та сплачують сотні мільйонів рублів до бюджету держави-агресорки. Зокрема, російська компанія Гамзалова АТ «ЭНА» виготовляє насоси для суднобудівної галузі та ядерної енергетики.

Серед клієнтів цієї компанії:

  • АТ «ВО «Севмаш» — єдине російське підприємство, що будує атомні підводні човни;
  • ПАТ СЗ «Северная верфь» — будує військові кораблі та судна тилового забезпечення для ВМФ РФ;
  • АТ «Адмиралтейские верфи» — отримало нагороду від Міноборони РФ за виконання оборонного замовлення.

Додамо, що у жовтні торік ми писали, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на пошук управителя для 25% статутного капіталу ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Ця частка належала компанії Capital Management GmbH, а її номінальна вартість — 21,5 млн грн.

Управителя шукають для частки російського акціонера Станіслава Гамзалова, яку влітку 2022 року передали АРМА. 25% статутного капіталу заводу становить понад 21,50 млн грн. Тоді ж наглядову раду КВБЗ покинув представник російського акціонера Вадим Дузік.

Ці акції у 2012 році придбала підконтрольна Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management. Вони були заарештовані у травні 2022 року в межах кримінального провадження про виведення 192,9 млн грн до Росії через низку збиткових контрактів. Торік АРМА вже шукала управителя.

У січні 2023 року з’явилася інформація, що на 25% Крюківського вагонзаводу претендує Укрзалізниця.

Конкурс на пошук управителя АРМА вже оголошували торік наприкінці травня.

Автор: Телеграф Джерело фото: nashigroshi.org
Теги: КВБЗ ВАКС росіянин
Читайте telegraf.in.ua в Google News
