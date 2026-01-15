У лікарні Кременчука зможуть робити операції на органах сечовиділення

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 0

Невдовзі у Кременчкці зможуть робити операції на органах сечовиділення. Про це стало відомо під час засідання постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету учора, 14 січня.

На придбання обладнання для операцій спрямують 1,3 мільйона грвиень. Встановлять його у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

Як зазначив очільник департаменту охорони здоров’я Максим Середа, операції зможуть робити як чоловікам, так і жінкам. Відповідні фахівці у лікарні вже є, тож залишилося тільки придбати відповідне обладнання.

Нагадаємо, торік ми писали, що у ЛІЛ «Кременчуцька» будуватиметься інсультний центр шляхом співфінансування державного та міського бюджетів.