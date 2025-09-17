ГО "Захист держави"
Кременчук, Здоров'я, Гроші

Кременчук отримає кошти на будівництво інсультного центру на базі ЛІЛ «Кременчуцька»

Сьогодні, 18:03

 

Із держбюджету виділять понад 14 мільйонів гривень, також буде співфінансування і з місцевого бюджету

У Кременчуці на базі нейрохірургічного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» будуватимуть інсультний центр. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів сьогодні, 17 вересня.

— Ми отримаємо фінансування у розмірі понад 14 мільйонів гривень з державного бюджету. Звичайно, там буде співфінансування і з міським бюджетом. Реалізацію проєкту плануємо розпочати вже в цьому році, — зазначає Середа.

За його словами, це буде сучасний інсультний центр з комфортними умовами для пацієнтів. Його устаткують високоякісним обладнанням, необхідним для лікування інсультів.

Строк реалізації проєкту — 18 місяців, проте Максим Середа додає, що намагатимуться завершити роботи швидше — до кінця наступного року, тобто місяців за 14.

Аби отримати кошти та розпочати втілення проєкту, потрібно розпочати тристоронню угоду між Кременчуцькою міськрадою та Міністерством фінансів та Міністерством розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, про те, що на базі ЛІЛ «Кременчуцька» планують створити інсультний центр, почали говорити ще у 2023 році. 

Цьогоріч у червні на засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький зазначав, що триває процес розробки проєктно-кошторисної документації. 

Також ми писали, що перша міська лікарня імені Богаєвського припинила приймати пацієнтів з підозрою на інсульт: НСЗУ зупинило фінансування пакета, що передбачав надання екстреної допомоги при інсультах.

Автор: Яна Гудзь
Теги: інсульт ЛІЛ «Кременчуцька» інсультний центр
Вверх