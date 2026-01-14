У Полтавській області 15 січня діятимуть графіки погодинних відключень світла

15 січня у Полтавській області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі України. Про це повідомили АТ «Полтаваобленерго».
За інформацією оператора системи розподілу, відключення діятимуть у такому обсязі:
Ознайомитися з погодинним графіком відключень можна на офіційному сайті оператора системи розподілу. Там також опублікований перелік адрес, які підпадають під обмеження електропостачання.
