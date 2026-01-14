У Кременчуці легковик збив підлітка: дитину госпіталізували — поліція

14 січня близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення від місцевих, що на вулиці Вадима Пугачова сталася аварія — легковик збив пішохода. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередніми даними, 25-річний водій Skoda збив 12-річного хлопця (2011 р. н.), який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Дитину з травмами госпіталізували до лікарні. Наразі поліція з’ясовує причини та всі обставини ДТП.
Нагадаємо, вечері 14 січня на провулку Героїв Бреста біля ліцею № 5 сталась аварія — маршрутка врізалась у дерево. У аварії постраждав водій.
