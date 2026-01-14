У Кременчуці маршрутка врізалась у дерево: постраждав водій — поліція

Сьогодні, 18:19 Переглядів: 473

Ввечері 14 січня на провулку Героїв Бреста біля ліцею № 5 сталась аварія — маршрутка врізалась у дерево. У аварії постраждав водій. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Пасажири не постраждали, додають в поліції. На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Обставини аварії з’ясовуються.

Поліція закликає водіїв і пішоходів бути уважнішими на дорогах через ожеледицю. Правоохоронці просять водіїв дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та уникати різких маневрів, а пішоходів — переходити дорогу лише у визначених місцях і переконуватися в безпеці руху. Також радять зважати на складні погодні умови, які можуть ускладнювати гальмування та оглядовість.