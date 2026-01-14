Народний депутат, який два роки сидить у СІЗО, пропонує провести місцеві вибори в Україні 29 березня

Сьогодні, 21:01

У Верховній Раді учора зареєстрували проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів у березні 2026 року. Сьогодні до реєстраційної картки законопроєкту № 14380 додані тексти проєкту постанови та супровідні документи.

У ній пропонується призначити вибори депутатів обласних рад та місцеві вибори в сільських, селищних та міських територіальних громадах 29 березня 2026 року за виключенням тимчасово окупованих РФ територій. Фінансувати проведення виборів автор проєкту постанови Олександр Дубінський пропонує здійснювати за рахунок державного бюджету.

Обґрунтовуючи необхідності прийняття постанови у пояснювальній записці до неї нардеп нагадує, що чергові місцеві вибори відбулися 25 жовтня 2020 року. А відповідно до статті 141 Конституції України повноваження сільських, селищних, міських рад та їхніх голів обмежені п’ятирічним строком, який сплив у жовтні 2025 року. Одночасно статтею 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заборонено проведення будь-яких виборів під час дії воєнного стану.

— Це створює колізію: з одного боку, місцеві ради втратять конституційну легітимність; з іншого проведення виборів у 2025 році неможливе через імперативні норми законодавства. Продовження термінів повноважень місцевих рад понад конституційний строк створює правову невизначеність і підриває принципи демократичної відповідальності влади перед громадою. Місцеве самоврядування, позбавлене можливості періодичного оновлення через вільні вибори, втрачає легітимність у очах населення. Це особливо критично в умовах, коли саме органи місцевого самоврядування забезпечують першочергові потреби громад: від гуманітарної допомоги до відбудови інфраструктури. Відсутність виборів протягом 2025 року загрожує формуванням правового вакууму, який може бути використаний для дестабілізації адміністративно-територіального устрою , — зазначив Олександр Дубінський.

Він вважає, що прогнозоване покращення оперативної ситуації, зміцнення системи протиповітряної оборони та розширення контрольованої території створюють передумови для безпечного проведення виборчого процесу.

— Досвід організації виборів у 2020 році в умовах пандемії COVID-19 демонструє здатність Центральної виборчої комісії та територіальних виборчих комісій адаптувати процедури до надзвичайних обставин. У 2026 році можливе застосування гібридної моделі: традиційне голосування на безпечних територіях, спеціальні виборчі дільниці для внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців, розширені можливості для голосування за місцем перебування , — вважає народний депутат.

На його думку, проведення місцевих виборів у 2026 році відповідає зобов’язанням України перед Радою Європи та Європейським Союзом щодо дотримання демократичних стандартів. А відкладення виборів без чіткої правової перспективи може »призвести до критики міжнародних партнерів та уповільнення євроінтеграційних процесів».

— Призначення чергових місцевих виборів на 2026 рік є єдиним конституційно обґрунтованим рішенням. Воно дозволить відновити демократичну легітимність місцевої влади, виконати міжнародні зобов’язання та забезпечити стабільність адміністративно-територіального устрою України в після воєнний період, — резюмував Олександр Дубінський у пояснювальній записці .

Зазначимо, що Олександр Дубінський є народним депутатом від 94 виборчого округу (Київська область). У листопаді 2023 року йому повідомили про підозру за ймовірну організацію схеми для виїзду за кордон військовозобов’язаних. А через декілька днів, 13 листопада 2023 року, СБУ повідомила Дубінського про підозру в державній зраді, звинувативши у співпраці з російською розвідкою під кодовим імям «Буратіно». Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту. У жовтні 2024 року до суду передали обвинувачувальний акт щодо Олександра Дубинського, в якому його звинувачують у державній зраді.

Проте, серед доданих до проєкту постанови матеріалах, народний депутат Олександр Дубінський, який вже понад два роки знаходиться у Київському слідчому ізоляторі, зазначив, що попри перебування у місцях позбавлення волі він має повноваження народного депутата, зокрема щодо надсилання законопроєктів, та планує доповідати про свій проєкт на пленарному засіданні Верховної Ради.

— У хвалою Шевченківського районного суду м. Києві від 30.04.2025 у справі № 761/37898/24, було підтверджено мої повноваження, як народного депутата України, з урахуванням установлених обмежень, та забезпечено їх здійснення». Зокрема ДУ «Київський слідчий ізолятор» створено умови для надсилання депутатських запитів, звернень і законопроєктів відповідно до положень статті 6 Закону України «Про статус народного депутата України», — написав він у додатку до пояснювальної записки.

Нагадаємо, 8 жовтня 2025 року Верховна Рада підтвердила повноваження чинних місцевих рад та їх голів. Була ухвалена постанова про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні в умовах військової агресії Росії. Мова йшла про сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради, а також про сільських, селищних і міських голів. Відтак в Україні не планують проведення місцевих виборів, які б мали відбутися в останню неділю жовтня 2025 року, адже минулі місцеві вибори проводилися 5 років тому — у жовтні 2020 року.