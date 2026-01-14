ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші

У Кременчуці спрямовують понад 3 млн грн на ремонт відділення ЦНАПу на Молодіжному

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 145

 

Приміщення розширюватимуть через велике навантаження відвідувачів

Кременчук спрямовує понад 3 мільйони гривень на ремонт віддлення Центру надання адміністративних послуг на Молодіжному. Про це стало відомо під час засідання постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету сьогодні, 14 січня.

Як розповіла під час комісії очільниця ЦНАПу Тетяна Печериця, відділення на Молодіжному відкрили у 2018 році, аби відокремити надання адміністративних послуг для цього мікрорайону. Проте кількість відвідувачів постійно зростає. За словами Печериці, щодня відділення відвідує близько 200 громадян, тож його вирішили розширити.

Кошти на облаштування цього відділення виділили двома рішеннями. За першим фінансування спрямували безпосередньо ЦНАПу — 1,3 мільйона гривень на оплату робіт з капітального ремонту приміщення адміністративної будівлі. Роботи на цю суму ЦНАП замовляв ще торік.

У другому проєкті рішення йдеться, що розпорядником коштів є департамент житлово-комунального господарства. Кошти отримає КЖЕП «Автозаводське» і спрямує їх на термомодернізацію частини фасаду та облаштування вхідної групи приміщення.

Нагадаємо, торік найбільше послуг громадянам в Полтавській області надав Кременчуцький ЦНАП.

 

Автор: Яна Гудзь
