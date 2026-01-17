Рада ухвалила законопроєкт, який посилює захист домашніх тварин: що він передбачає

У ньому вперше чітко визначає поняття «залишення тварини напризволяще» - людей, які викидають тварин на вулицю, будуть притягувати до відповідальності

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 11328 про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність з вимогами Європейської конвенції про захист домашніх тварин. Він посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

Про це повідомили в зоозахисній організації UAnimals, юристки якої взяли участь у розробці цього законопроєкту.

— Ми системно займаємося нормотворчістю разом із міжфракційним об’єднанням «Гуманна країна», щоб українські закони відповідали Європейській конвенції про захист домашніх тварин. За цей законопроєкт ми боремося ще з липня 2024 року, - йдеться у повідомленні.

Законопроєкт посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, зокрема:

забороняє проведення болісних косметичних операцій без медичних показань для зміни зовнішнього вигляду , зокрема купірування вух і хвостів, позбавлення голосу , видалення зубів і пазурів тощо ;

, зокрема купірування вух і хвостів, позбавлення голосу ; забороняє перешкоджати годуванню безхатніх тварин або надавати їм іншу допомогу ;

; забороняє утримувати тварин на постійній прив’язі без вигулу;

забороняє діяльності догхантерів.

Окрім того, законопроєкт вперше дає чітке визначення поняття «залишення тварини напризволяще» — це допоможе притягувати до відповідальності недобросовісних опікунів і опікунок, а також запроваджує правила для розплідників, аби зупинити безконтрольне розведення тварин у неналежних умовах.

Документ передбачає впровадження обмежень на використання домашніх тварин у рекламі, розвагах, виставках і змаганнях, якщо немає безпечних умов для цього. Зокрема забороняється при дресуванні тварин примушувати їх до перевершення своїх природних можливостей чи сил шляхом застосування штучних допоміжних засобів, які спричиняють ушкодження, викликають біль, страждання або пригнічення.

У законопроєкті закладені норми, що спонукають до розвитку інформаційних та освітніх програм про гуманне поводження і відповідальне утримання.

Пропонується, щоб місцеві бюджети могли передбачити кошти на програми для безпритульних тварин, будівництво та утримання комунальних притулків і компенсацію витрат приватним притулкам за утримання тварин.

До повноважень місцевих рад на відповідній території належатимуть також вилов безпритульних або залишених напризволяще тварин з метою стерилізації та подальшим розміщенням їх у притулки чи інші заклади.

Органи місцевого самоврядування можуть створювати структурний підрозділ або передбачити штатну одиницю, відповідальну за захист тварин.

Попереду — друге читання законопроєкту та його ухвалення в цілому.

