Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У четвер, 5 лютого, у зв’язку з виконанням планових робіт у Кременчуці, навколишніх селах і частині громади відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Євгена Патона, 25
вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
вул. Антоненка-Давидовича, 2–38
вул. Батуринська, 1–21
вул. Бетонна, 15А–114
вул. Ботанічна, 1–34
вул. Бригадна
вул. Василя Стуса, 42–64
вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13
вул. Вадима Бойка, 6/15
вул. Вадима Пугачова, 52/130
вул. Винахідниці Ющенко, 8/19
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Володимира Вернадського, 45, 75
вул. Володимира Вернадського, 57–80
вул. Гайдамацька, 11/21–44
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Гранітна, 5
вул. Громадянська, 56–61/32
вул. Деповська, 96, 98, 100
вул. Дніпровська, 28
вул. Дніпрової Чайки, 1/10–31
вул. Єднання України, 8/6–23/1
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Мазепи, 47, 63/12
вул. Івана Приходька, 134–156
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Кавказька, 1–43А
вул. Кавалерійська, 2–49
вул. Капітана Трусова, 5–40
вул. Київська, 1/49
вул. Київська, 64–121
вул. Кільцева, 3–34
вул. Космонавтів, 39/14–76/12А
вул. Космічна, 1–20
вул. Кооперативна, 77–131/5
вул. Козацька, 19–46
вул. Криворудна, 2В
вул. Криворудна, 16–20А
вул. Квітки Цісик, 2–16
вул. Лебедина, 5–40/4
вул. Лебедина, 17–74
вул. Левка Лук’яненка, 5, 5А
вул. Левка Лук’яненка, 17, 26А
вул. Ліщинова, 4–31
вул. Лікаря Бончука, 18–33
вул. Лікаря Бончука, 28–30
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2
вул. Лікаря Парнети, 12А–67
вул. Миколи Кучми, 85, 94
вул. Миколи Пирогова, 4–44/4
вул. Михайла Дорошенка, 33/5
вул. Миколаївська, 1А–12
вул. Національної Гвардії, 3А, 4, 6, 8
вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20
вул. Нескорених, 15–54
вул. Новоіванівська, 17А–38
вул. Новосхідна, 14/26–36
вул. Одеська, 9–31А
вул. Олександра Печерського, 2–60
вул. Озерна, 3–21/5
вул. Паризька, 22/8–58
вул. Перекопська, 2
вул. Перекопська, 2–51Б
вул. Перекопська, 4–51Б
вул. Петра Прокоповича, 1–31
вул. Покровська, 4А, ГК-17, 9/14
вул. Портова, 3–26/6
вул. Правобережна, 4
вул. Правобережна, 17–35
вул. Правобережна, 33
вул. Правобережна, 38А–55/1
вул. Правобережна, 42А–57/2
вул. Правобережна, 47, 47А
вул. Правобережна, 47, 47А, 48А
вул. Проліскова, 1–11
вул. Проліскова, 5, 9, 11
вул. Республіканська
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Республіканська, 93А, 95
вул. Республіканська, 93–146
вул. Республіканська, 95
вул. Рєпіна, 45/6–86
вул. Садківська, 15/20–54
вул. Садківська, 39–54
вул. Силікатна, 2/12–15
вул. Соломії Крушельницької, 1А–17
вул. Соломії Крушельницької, 4–63
вул. Соломії Крушельницької, 44–85
вул. Софії Русової, 9–72А
вул. Софії Русової, 58–72
вул. Софіївська, 68–80/13
вул. Січових Стрільців, 1/5–12/21
вул. Східна, 2/3–14/22
вул. Східна, 2/3–38
вул. Східна, 3
вул. Тараса Шевченка, 14/10–19/3
вул. Троїцька, 69/15
вул. Хорольська, 64–117
вул. Чехова, 32/8–54
вул. Чорних Запорожців, 12–20
вул. Чорноморська, 15/10–66
вул. Шістдесятників, 1–26/2
вул. Шістдесятників, 4А–15
вул. Шкільна, 1–11/9
вул. Шкільна, 1–17
вул. Ярмаркова, 2/5–20
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
вул. Юрія Липи, 41–68/39
вул. Юрія кондратюка
вул. Юрія Кондратюка, 1–30А
наб. Лейтенанта Дніпрова, 6, 11
наб. Лейтенанта Дніпрова, 6А, 11
пр. Весняний, 7–12
пр. Володимира Константиновича, 7–39
пр. Георгія Петька, 4
пр. Івана Калиновича, 1–60
пр. Озерний, 3–10А
пр. Травневий, 3–7/51
пр. Юнацький, 2, 6А
просп. Лесі Українки, 6, 119
просп. Свободи, 41/4–49/1
просп. Свободи, 124, 132/2
пров. 1-й Весняний, 3–13
пров. 2-й Весняний, 2–13
пров. Августина Волошина, 1–46
пров. Бородінський, 1–33
пров. Братів Майбородів, 2–5
пров. Василя Барки, 9–24
пров. Вишневий, 46
пров. Віктора Федорченка, 1/13–12/13
пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4
пров. Гетьмана Сомко, 7/2
пров. Гостомельський, 2–24
пров. Грузинський, 3–9/20
пров. Грушевий, 2–28
пров. Дачний, 6А, 16, 28
пров. Заводський, 3–8
пров. Захисний, 3–15
пров. Кам’яногірський, 3/1–24
пров. Конституції, 3–10
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
пров. Козака Кременя, 1–37
пров. Кремневий, 4–16
пров. Лубенський, 1–59/1
пров. Миколи Пирогова, 1/13–8
пров. Новоіванівський, 3–23/19
пров. Озерний, 2/23–10
пров. Олексія Бутовського, 4–51
пров. Перекопський, 9А, 10
пров. Пилипа Орлика, 4–11А
пров. Правобережний, 1–20
пров. Правобережний, 1А–20
пров. Придніпровський, 2–19
пров. Пшеничний, 2–13
пров. Ринковий, 1/13, 7/13, 9
пров. Садківський, 2–56
пров. Садковський, 2–56
пров. Сергія Петренка, 1–33
пров. Сергія Петренка, 1–33
пров. Силікатний, 1–17/18
пров. Січовий, 1/1–17
пров. Солдатський, 35–103
пров. Стрілецький, 9–18
пров. Святослава Хороброго, 1/9–12/17
пров. Технічний, 1/14–29
пров. Технічний, 15–29
пров. Тихий, 6
пров. Фабричний, 3–13/1
туп. 1-й Озерний, 4–8
туп. 2-й Озерний, 2/27–8
туп. 2-й Перекопський, 21
туп. 2-й Володимира Вернадського, 2–7
туп. 3-й Озерний, 3–8
туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18
туп. Космонавтів, 1, 2
туп. Козачий, 3–10/29
туп. Озерний, 3/7–26/13
туп. Пилипа Орлика, 3А
туп. Пугачова, 1–21
туп. Садковський, 3/3–23
туп. Садковський, 3/3–23
туп. Спокійний, 1–14
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Проліскова, 1–11
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
пров. Веселий, 10
туп. Урожайний, 2.
