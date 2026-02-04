На завтра синоптики прогнозують ожеледицю

В області оголошено перший рівень небезпечності

5 лютого впродовж доби на території Полтавської області очікуються небезпечні погодні явища. Про це повідомили у Полтавському обласному гідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, на дорогах утвориться ожеледиця, а також прогнозується ожеледь. Рівень небезпечності погодних явищ — перший, жовтий.

Мешканців області закликають бути уважними, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів та за можливості обмежити поїздки в ускладнених погодних умовах.

Нагадаємо, що минулого тижня в Полтавській області через ожеледь без світла залишились майже 6 тисяч споживачів.