На завтра синоптики прогнозують ожеледицю

В області оголошено перший рівень небезпечності
5 лютого впродовж доби на території Полтавської області очікуються небезпечні погодні явища. Про це повідомили у Полтавському обласному гідрометцентрі.
За прогнозами синоптиків, на дорогах утвориться ожеледиця, а також прогнозується ожеледь. Рівень небезпечності погодних явищ — перший, жовтий.
Мешканців області закликають бути уважними, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів та за можливості обмежити поїздки в ускладнених погодних умовах.
Нагадаємо, що минулого тижня в Полтавській області через ожеледь без світла залишились майже 6 тисяч споживачів.
