За минулий місяць у Кременчуці зупинили 64 нетверезих водіїв

Керманичі були з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння

Протягом січня у Кременчуці патрульні зупинили 64 нетверезих водіїв. Про це повідомили у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

За інформацією правоохоронці, найбільше протоколів склали на водіїв, які вперше порушили закон (ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення) — 54 адміністративні протоколи.

Ще один протокол склали за повторне протягом року керування транспортом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 130 КУпАП). Крім того, 9 водіїв притягнули до відповідальності за ч. 3 ст. 130 КУпАП — це випадки, коли люди сідають за кермо у стані сп’яніння вже втретє або більше разів протягом року.

Патрульні закликають водіїв бути свідомими та відповідальними, не наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху та у разі вживання алкоголю чи наркотичних речовин користуватися таксі, громадським транспортом або передавати керування тверезому водієві.

Нагадаємо, минулого місяця патрульні у Кременчуці зупинили водія, рівень алкоголю в якого у 17 разів перевищував норму.