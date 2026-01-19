ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

«Драгер» не визначив: патрульні у Кременчуці зупинили водія, рівень алкоголю в якого у 17 разів перевищував норму

Вчора, 21:40 Переглядів: 249

 

Алкотестер «Драгер» не спроєктований на визначення такого високого вмісту алкоголю — він був вищим, аніж граничний рівень, який здатен обробляти пристрій

Учора під час несення служби патрульні отримали виклик на вулицю Національної Гвардії, де водій автомобіля Opel порушував правила дорожнього руху. Прибувши на місце та поспілкувавшись з керманичем, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Алкотестер «Драгер» показав, що вміст алкоголю був вищим, аніж граничний рівень, який здатен обробляти пристрій. Згодом у медичному закладі результат огляду показав 3,39 проміле, що у 17 разів перевищує допустиму норму!

Патрульні відсторонили громадянина від керування автівкою та оформили відповідні адміністративні матеріали.

— Керування у стані сп’яніння — серйозне порушення закону, яке може коштувати життя. Це загроза для всіх учасників дорожнього руху, - наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, на минулому тижні патрульні виявили у Кременчуці п’яного водія, рівень алкоголю в якого у 12 разів перевищував норму.

Автор: Віктор Крук
Вверх