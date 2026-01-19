«Драгер» не визначив: патрульні у Кременчуці зупинили водія, рівень алкоголю в якого у 17 разів перевищував норму

Вчора, 21:40 Переглядів: 249

Алкотестер «Драгер» не спроєктований на визначення такого високого вмісту алкоголю — він був вищим, аніж граничний рівень, який здатен обробляти пристрій