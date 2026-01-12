Микола Корецький
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці патрульні виявили водія, рівень алкоголю в якого у 12 разів перевищував норму

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 132

  

Чоловік повторно сів за кермо автівки, не маючи прав на водіння

Учора, 11 січня, на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили автомобіль ВАЗ. Під час перевірки документів інспектори встановили, що 42-річний водій повторно керував транспортним засобом, не маючи права керування, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Крім того, у чоловіка були виявлені явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці за допомогою приладу «Драгер» підтвердив стан сп’яніння — 2,35 проміле, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму!

Водія було відсторонено від керування транспортним засобом та складено адміністративні матеріали:

  • протокол за ч. 5 ст. 126 КУпАП (повторне керування транспортним засобом особою, яка не має права керування);
  • протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).
— Нетверезий водій становить реальну загрозу для всіх учасників дорожнього руху. Якщо ви стали свідком керування у стані сп’яніння — телефонуйте 102 або 112, — закликають у Патрульній поліції.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 15 водіїв з ознаками сп’яніння.

8 січня в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль, водій якого не мав посвідчення водія та був з ознаками алкогольного сп’яніння. Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування автівкою та оформили два адміністративних матеріали.

Ми також писали, що 7 січня у Полтаві п’яний водій пропонував поліцейським хабар, щоб уникнути відповідальності — розпочато кримінальне провадження.

Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук нетверезий водій
