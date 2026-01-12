У Кременчуці патрульні виявили водія, рівень алкоголю в якого у 12 разів перевищував норму

Учора, 11 січня, на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили автомобіль ВАЗ. Під час перевірки документів інспектори встановили, що 42-річний водій повторно керував транспортним засобом, не маючи права керування, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Крім того, у чоловіка були виявлені явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці за допомогою приладу «Драгер» підтвердив стан сп’яніння — 2,35 проміле, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму!
Водія було відсторонено від керування транспортним засобом та складено адміністративні матеріали:
