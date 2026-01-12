Минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 15 водіїв з ознаками сп’яніння

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.
Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 5 по 11 січня):
Коли штраф за порушення ПДР можна сплатити у зменшеному розмірі, коли у повному та як уникнути подвійної сплати
Нагадаємо, учора в Кременчуці патрульні виявили п’яного водія, рівень алкоголю в якого майже у 12 разів перевищував норму.
А 8 січня в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль, водій якого не мав посвідчення водія та був з ознаками алкогольного сп’яніння. Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування автівкою та оформили два адміністративних матеріали.
Ми писали, що 7 січня у Полтаві п'яний водій пропонував поліцейським хабар, щоб уникнути відповідальності – розпочато кримінальне провадження.
Нещодавно ми писали, як водіям правильно сплачувати штраф за порушення ПДР та за яких умов він зменшується удвічі.
