Минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 15 водіїв з ознаками сп’яніння

Ще 16 осіб патрульні затримали за підозрою у скоєнні правопорушень

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 5 по 11 січня):

опрацювали 361 виклик від громадян;

затримали 16 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень;

виявили 15 водіїв з ознаками сп’яніння;

оформили 736 адміністративних матеріалів, із яких 719 — за порушення правил дорожнього руху.

— Якщо ви стали очевидцем правопорушення чи злочину — телефонуйте на 112 або 102! — закликають в патрульній поліції.

