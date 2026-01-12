Полтавця підозрюють у сексуальному насильстві над 11-річною падчеркою

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 4

Мешканцю Полтави повідомили про підозру у вчиненні сексуального насильства щодо малолітньої дитини. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, йдеться про насильницькі дії сексуального характеру, не пов’язані з проникненням, вчинені щодо дівчинки, яка не досягла 14 років і перебувала з підозрюваним у сімейних відносинах. Кримінальне правопорушення кваліфікували за ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України.

Злочин, за інформацією правоохоронців, стався восени 2022 року за місцем проживання родини. 40-річний полтавець дочекався, коли дружина та рідна донька заснули, та вчинив сексуальне насильство стосовно 11-річної падчерки. Малолітня дитина просила зупинитися, але вітчим ігнорував прохання.

Про подію стало відомо після того, як дитина розповіла про пережите матері. Жінка звернулася до шкільного психолога, який повідомив про ймовірний злочин керівництву навчального закладу. Після цього до поліції надійшла відповідна заява.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині 63-річного чоловіка судили за сексуальне насильство над неповнолітньою падчеркою — він проведе за ґратами 6 років.