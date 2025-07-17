Коли штраф за порушення ПДР можна сплатити у зменшеному розмірі, коли у повному та як уникнути подвійної сплати

У Патрульній поліції Кременчука роз’яснили, як водіям правильно сплачувати штраф за порушення Правил дорожнього руху
У кожного водія бувають випадки порушення Правил дорожнього руху. І якщо щодо цього порушення винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, важливі знати деякі нюанси щодо сплати штрафу.
У Патрульній поліції Кременчука роз’яснили, як водіям правильно сплачувати штраф за порушення Правил дорожнього руху
При сплаті штрафу потрібно врахувати, що банк стягує комісію за переказ коштів і ця сума не входить до розміру штрафу — її потрібно враховувати додатково.
У призначенні платежу потрібно вказувати:
Штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови виключно у випадках автоматичної фіксації порушення.
А за перевищення швидкості, зафіксоване приладом TruCAM, сплата штрафу має відбуватися в повному обсязі. Іноді водії помилково сплачують половину суми штрафу.
Якщо штраф сплачено не повністю, постанова вважається невиконаною, і з через деякий час матеріали передаються до органів державної виконавчої служби.
У такому разі доведеться сплатити:
Щоб уникнути зайвих витрат і неприємностей, правоохоронці рекомендують:
Нагадаємо, ми писали, що у застосунку «Дія» з’явилася нова функція для водіїв — до штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих автоматично, додали фото- та відеоматеріали.
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