Коли штраф за порушення ПДР можна сплатити у зменшеному розмірі, коли у повному та як уникнути подвійної сплати

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 117

У кожного водія бувають випадки порушення Правил дорожнього руху. І якщо щодо цього порушення винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, важливі знати деякі нюанси щодо сплати штрафу.

У Патрульній поліції Кременчука роз’яснили, як водіям правильно сплачувати штраф за порушення Правил дорожнього руху

При сплаті штрафу потрібно врахувати, що банк стягує комісію за переказ коштів і ця сума не входить до розміру штрафу — її потрібно враховувати додатково.

У призначенні платежу потрібно вказувати:

серію та номер постанови;

прізвище, ім’я та по батькові особи, на яку її винесено.

Штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови виключно у випадках автоматичної фіксації порушення.

А за перевищення швидкості, зафіксоване приладом TruCAM, сплата штрафу має відбуватися в повному обсязі. Іноді водії помилково сплачують половину суми штрафу.

Якщо штраф сплачено не повністю, постанова вважається невиконаною, і з через деякий час матеріали передаються до органів державної виконавчої служби.

У такому разі доведеться сплатити:

подвійну суму штрафу;

виконавчий збір;

та отримати обмеження, що передбачаються для боржників.

Щоб уникнути зайвих витрат і неприємностей, правоохоронці рекомендують:

уважно читати постанову та її реквізити;

звертати увагу, яким способом зафіксовано порушення;

перевіряти статус штрафу через офіційні сервіси.

Нагадаємо, ми писали, що у застосунку «Дія» з’явилася нова функція для водіїв — до штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих автоматично, додали фото- та відеоматеріали.