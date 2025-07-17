Олена Шуляк
Олена Шуляк: Цифровізація стала інструментом довіри і розвитку України
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Споживач, Україна, Світ

Коли штраф за порушення ПДР можна сплатити у зменшеному розмірі, коли у повному та як уникнути подвійної сплати

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 117

 

У Патрульній поліції Кременчука роз’яснили, як водіям правильно сплачувати штраф за порушення Правил дорожнього руху

У кожного водія бувають випадки порушення Правил дорожнього руху. І якщо щодо цього порушення винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, важливі знати деякі нюанси щодо сплати штрафу.
У Патрульній поліції Кременчука роз’яснили, як водіям правильно сплачувати штраф за порушення Правил дорожнього руху
При сплаті штрафу потрібно врахувати, що банк стягує комісію за переказ коштів і ця сума не входить до розміру штрафу — її потрібно враховувати додатково.
У призначенні платежу потрібно вказувати:

  • серію та номер постанови;
  • прізвище, ім’я та по батькові особи, на яку її винесено.

Штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови виключно у випадках автоматичної фіксації порушення.
А за перевищення швидкості, зафіксоване приладом TruCAM, сплата штрафу має відбуватися в повному обсязі. Іноді водії помилково сплачують половину суми штрафу.

Якщо штраф сплачено не повністю, постанова вважається невиконаною, і з через деякий час матеріали передаються до органів державної виконавчої служби.
У такому разі доведеться сплатити:

  • подвійну суму штрафу;
  • виконавчий збір;
  • та отримати обмеження, що передбачаються для боржників.

Щоб уникнути зайвих витрат і неприємностей, правоохоронці рекомендують:

  • уважно читати постанову та її реквізити;
  • звертати увагу, яким способом зафіксовано порушення;
  • перевіряти статус штрафу через офіційні сервіси. 

 

Нагадаємо, ми писали, що у застосунку «Дія» з’явилася нова функція для водіїв — до штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих автоматично, додали фото- та відеоматеріали. 

ПО ТЕМІ:

У Дії з’явилися фото та відео до штрафів автофіксації 

Замінити водійське посвідчення можна за 20 секунд через «Дію»
Українці продали через Дію 30 тисяч транспортних засобів: як скористатися послугою
Тепер кременчужани можуть сплатити штраф за адмінпорушення на порталі та в застосунку «Дія»

0
Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук штрафи порушення ПДР
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх