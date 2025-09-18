«Зуби як у Джолі»: як імплантолог змінює життя людей

Усмішка може змінити більше, ніж здається на перший погляд. Вона додає впевненості, відкриває нові двері й навіть здатна стати відправною точкою до щасливішого життя. Про це ми говоримо з лікарем-стоматологом, ортопедом і хірургом-імплантологом Денисом Олов’ятенком. Понад десять років досвіду, навчання в Україні, Італії, Німеччині та Франції, членство в Асоціації імплантологів України — все це підкріплює його головне кредо: якісна стоматологія має змінювати життя людей.

«Мене захоплюють виклики»

— Денисе, яка частина роботи для вас сьогодні найцікавіша?

Д.О.: Більшість мого прийому зараз — це ортопедична стоматологія. Великі реабілітації, коли відновлюємо весь прикус. Це завжди виклик. І саме він мене захоплює — змінювати вигляд людини, її якість життя.

— Є думка, що за якістю ми поступаємося Заходу. Це так?

Д.О.: Абсолютно ні. Українська стоматологія часто навіть перевершує європейську. Якщо говорити про преміумсегмент — він однаковий у всьому світі. Але середній рівень у нас вищий. У нас конкуренція, лікарі змушені тримати високу планку, купують дороге обладнання навіть у час війни. Наприклад, операційний мікроскоп чи внутрішньоротовий сканер в Європі знайдеш далеко не в кожній клініці, а в Україні це вже звична практика.

«Імплант — не вічний, але найкращий варіант»

— Наскільки вистачає імплантів?

Д.О.: В ідеалі зуби мали б служити все життя. Але якщо ми їх втратили — імплант сьогодні є найкращою альтернативою. Це надійна конструкція, яка може прослужити 10, 15, 20 років і більше. Але багато залежить від самого пацієнта. Недотримання рекомендацій, куріння чи погана гігієна можуть призвести до запалень і втрати навіть імпланта. Тому казати, що це назавжди — неправда.

— Скільки триває імплантація?

Д.О.: Уже через 3–4 дні після встановлення імпланта можна отримати тимчасову коронку. Повний цикл — від видалення зуба до постійної коронки — займає 2–4 місяці. Все залежить від конкретної ситуації, але це набагато швидше, ніж уявляють пацієнти.

— Найпопулярніше питання: імплантація болюча?

Д.О.: Це міф. Імплантація — мікрохірургічна процедура, мінімальна травма для організму. Часто пацієнти після операції навіть не приймають знеболювальних. Якщо порівнювати з видаленням зуба — імплантація переноситься значно легше.

— Чому так багато дорослих досі бояться стоматологів?

Д.О.: Страх часто тягнеться з дитинства. Чоловіки особливо затягують — їх до стоматолога приводять жінки чи мами. Але сучасна стоматологія зовсім інша. Ми працюємо з якісними анестетиками, є можливість лікування у седації чи навіть під наркозом. Головне — емпатія й довіра. Коли пацієнт бачить, що ти справді хочеш допомогти, його страх поступово зникає.

«Каву — можна, цигарки — ні»

— Трохи побутових запитань. Кава і чай шкодять зубам?

Д.О.: Ні. Вони лише можуть забарвлювати наліт. Якщо зуби добре очищені, пийте скільки хочете. А от куріння — ворог і зубів, і імплантів. Воно погіршує регенерацію, і ризик невдачі при імплантації зростає у кілька разів.

«Зуби як у Джолі?»

— Пацієнти часто просять «зуби як у зірок»?

Д.О.: Так, приносять фото Джолі чи інших. Це допомагає зрозуміти бажання пацієнта, але треба бути чесними: зуби змінюють зовнішність, але не перетворять на зірку. Ми завжди шукаємо баланс між мріями і реальністю. Іноді достатньо лише відбілювання, без вінірів. Бо головне — не мода, а здоров’я.

«Чому стоматологія не може бути дешевою»

Д.О.: Якісні матеріали й обладнання коштують дорого. Неможливо зробити дешевий імплант, який буде служити роками. Якщо лікар хоче дати найкращий результат, це завжди має свою вартість.

— Які звички пацієнтів шкодять найбільше?

Д.О.: Найпоширеніша помилка — чекати, поки заболить. А треба просто приходити на профілактичні огляди раз на пів року. Тоді лікування буде мінімальним і безболісним.