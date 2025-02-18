На Полтавщині уламки збитих дронів пошкодили два будинки

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 487

Влучань по критичній інфраструктурі не зафіксовано

Цієї ночі на Полтавщині внаслідок падіння уламків збитих дронів постраждали два приватні будинки. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

За попередніми даними, у Полтавському районі пошкоджень зазнали вікна та покрівлі двох будинків, а також господарська споруда. Серед людей ніхто не постраждав.

У Полтавській ОВА також додають, що пошкоджень критичної інфраструктури в області внаслідок нічної атаки безпілотників немає.

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ випустила по території України 176 ударних безпілотників: 103 з них вдалося збити.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ніч на 21 січня кременчужани чули «Шахеди» та роботу протиповітряної оборони по ним. Зранку 21 січня стало відомо, що російський безпілотник упав на будинки у Крюкові. Люди не постраждали, однак пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автівок.