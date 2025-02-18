За тиждень до центрів рекрутингу звернулося понад 1 800 громадян, а за рік роботи — 41 тисяча

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Наразі в Україні працює 48 центрів рекрутингу, проте, на переконання багатьох експертів, рекрутинг не зможе забезпечити комплектування збройних сил будь-якої держави, яка веде повномасштабну війну

Рік тому, у лютому 2024 року, у Львові розпочав роботу перший центр рекрутингу української армії. Сьогодні в Україна працює вже 48 таких центрів, зокрема один онлайн, які надають консультації та забезпечують супровід потенційних кандидатів до Сил оборони України. За цей період до центрів рекрутингу звернулися 41 296 громадян, зокрема, 1 808 — упродовж минулого тижня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Учора спікер Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону повідомив, що у мобільному застосунку «Резерв+» зафіксовано вже понад 10 тисяч звернень щодо умов підписання річного контракту для молоді «Контракту 18-24».

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Як розповіли в оборонному відомстві, наразі вже понад 8,5 тисяч добровольців розпочали процес оформлення на військову службу, щоби невдовзі долучитися до війська

Найбільш активно долучаються до Сил оборони в центрах рекрутингу в Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Запорізькій областях. А найбільший попит мають посади операторів БпЛА.

У Міноборони зазначають, що центри рекрутингу, які розташовані переважно у приміщеннях ЦНАПів, надають виключно конфіденційні консультації. На їх території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Деталі та адреси усіх центрів рекрутингу можна знайти на сайті Міноборони.

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Перший центр рекрутингу в Україні був відкритий 12-го лютого у Львові. Інші центри почали відкривати навесні 2024 року. Проте, на переконання багатьох політиків та експертів, рекрутинг не зможе забезпечити комплектування збройних сил будь-якої держави, яка веде повномасштабну війну.

У Кременчуці центр рекрутингу відкрили у приміщенні ЦНАПу 26 квітня 2024 року. У Полтавській області тоді було відкрито 5 центрів рекрутингу. А наприкінці серпня минулого року в Кременчуці відкрили ще один центр рекрутингу 117-ї Кременчуцької окремої механізованої бригади.

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Нагадаємо, наприкінці минулого року речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів, чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не бажає захищати свою країну та не хоче помічати війни.

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13 листопада Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Пояснюючи це, Роман Істомін акцентував, що в ТЦК є працівники та військовослужбовців. І саме з «цивільних працівників жодної бригади створити не можливо».

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Він також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та інших тилових установах. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Цей коментар Романа Істоміна був представлений частково, з контексту були вирвані окремі речення, його слова перекрутили багато телеграм-каналів, що спотворило сутність поданої ним інформації.

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Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.

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У жовтні минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав, що Кабмін ухвалив рішення, яке розширило можливості мобілізації добровольців в армію. Відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити. Ця постанова уряду надає військовозобов’язаним можливість обирати військову частину, де вони хочуть служити, минаючи ТЦК та СП.