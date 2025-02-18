У ніч на 18 лютого Україну атакували 176 російських ударних БпЛА: на Полтавщині працювала ППО

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 228

Українська протиповітряна оборона збила 103 російських безпілотники, ще 67 не досягли цілей, бо були локаційно втрачені

У ніч на 18 лютого (із 19.00 17 лютого) російські війська атакували Україну 176 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Удари завдавали з шести напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та ТОТ Криму. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ніч на 21 січня кременчужани чули «Шахеди» та роботу протиповітряної оборони по ним. Зранку 21 січня стало відомо, що російський безпілотник упав на будинки у Крюкові. Люди не постраждали, однак пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автівок.