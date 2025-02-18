На дорогах Полтавщини працює 77 одиниць техніки, підтримуючи їх у проїжджому стані

Сьогодні, 09:18 Переглядів: 140

На дорожні роботи залучено 124 працівники дорожніх служб

Дорожні служби Полтавщини продовжують працювати в штатному режимі. Для підтримки доріг у проїжджому стані зранку були залучені 124 працівники та 77 одиниць техніки підрядних організацій Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області й Агентства місцевих доріг Полтавської області. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА. Цілодобово на зв’язку диспетчерські служби: 0500150233 (місцеві дороги), 0674006080 (державні).

Поділитись новиною



