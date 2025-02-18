На Миргородщині велосипедист загинув під колесами мікроавтобуса — поліція

Сьогодні, 10:41 Переглядів: 188

Сьогодні, 18 лютого, близько 5.45 у селі Красногорівка на Миргородщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 65-річний велосипедист потрапив під колеса мікроавтобуса, яким керував 68-річний водій.

Від отриманих травм велосипедист загинув.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, минулого місяця у Гадячі на дорозі зіткнулися автівка та велосипедист.