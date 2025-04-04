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На Пслі поблизу Дмитрівки виявили рибалку, який «павуком» наловив 15 кг риби на 125 тис. грн

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 2

 

Грубе порушення правил рибальства викрили державні інспектори Полтавського рибоохоронного патруля під час чергового рибоохоронного рейду

Сьогодні, 4 квітня, державні інспектори Полтавського рибоохоронного патруля спільно з поліцейськими провели черговий рибоохоронний рейд. Близько 9.40 на річці Псел поблизу села Дмитрівка Кременчуцького району було виявлено громадянина, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів з берега за допомогою забороненого знаряддя лову — «павука». Про це повідомила пресслужба Полтавського рибоохоронного патруля.

Загалом браконьєр виловив 76 екземплярів риби, серед яких переважно карась (64), 4 лящі, 2 окуні та одна щука. Загальна вага незаконно виловленої риби — близько 15 кг. Проте, сума збитків, завданих рибному господарству України, становить 125 392 грн.

 

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу відділу поліції № 2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління, яка задокументували факт грубого порушення Правил любительського рибальства. Заборонене знаряддя лову та риба були вилучені.

На порушника складено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального проступку.

Полтавський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися Правил рибальства, особливо в період нерестової заборони.

— Нагадуємо, під час нересту дозволене лише любительське рибальство з берега гачковими знаряддями (не більше двох гачків на одну особу) або спінінгом з однією штучною приманкою в адміністративних межах населених пунктів. Добова норма: не більше 3 кг риби + 1 трофейна особина, — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля пояснюють, що «будь-яке грубе порушення у період нересту — це не просто штраф, а й можлива кримінальна відповідальність: обмеження чи позбавлення волі!»

— У разі виявлення порушень просимо негайно повідомляти на «гарячу лінію»: (096) 907-50-08, — закликають рибоохоронці.

Нагадуємо, нещодавно ми писали, що із 1 квітня на Полтавщині розпочинається нерестова заборона на вилов риби та пояснювали терміни дії заборони на різних водоймах.

А раніше ми повідомляли, що торік у період нерестової заборони на Полтавщині браконьєри наловили риби на понад 13 млн грн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: браконьєр нерестова заборона Псел павук рибоохоронний патруль
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