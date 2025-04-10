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На Полтавщині викрили нарколабораторію: амфетамін, обладнання, крипта і готівка

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 133

У Лубенському районі поліція затримала двох осіб, які організували виготовлення та збут психотропів

У Лубенському районі правоохоронці викрили наркогрупу, яка виготовляла та продавала амфетамін. До справи причетні 35-річний чоловік та його 24-річна знайома. Про це 10 квітня повідомили у поліції Полтавщини.

За інформацією слідства, чоловік організував виробництво, а жінка відповідала за логістику. Готову речовину продавали в Лубнах — перевіреним клієнтам під час особистих зустрічей. Розрахунки проводилися готівкою, через банківські картки або в криптовалюті.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • амфетамін, прекурсори,
  • лабораторне обладнання, пакувальні матеріали, шприци,
  • готівку в гривнях та валюті,
  • Volkswagen Golf, де зберігали наркотики,
  • пластикові ємності та мобільні телефони.

Фігурантів затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ — незаконне виготовлення та збут психотропних речовин, вчинене групою осіб. Суд обрав обом запобіжний захід — тримання під вартою.

Орієнтовна вартість вилученого — понад 400 тисяч гривень. На все майно накладено арешт. Призначено судові експертизи.

Нагадаємо, що перед судом постануть також учасники наркоугруповання, причетні до масштабної схеми постачання зі США та збуту наркотиків на території України. Керували схемою мешканці Києва та Кременчука. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики
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