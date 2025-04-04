Судитимуть учасників злочинної групи, які продавали наркотики зі США: серед звинувачених подружжя з Кременчука

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Група отримала майже 100 посилок з канабісом та психотропними речовинами

Перед судом постануть учасники наркоугруповання, причетні до масштабної схеми постачання та збуту наркотиків на території України. Незаконний товар надходив до Києва міжнародною поштою у посилках з продуктами. Його фасували в орендованому офісі та збували через онлайн-крамницю. Керували схемою мешканці Києва та Кременчука. Під час спецоперації вилучено понад 20 кг канабісу, лабораторне обладнання, зброю та готівку на 29 млн грн. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до Голосіївського районного суду міста Києва обвинувальний акт стосовно одного з організаторів та 7 учасників злочинної групи. Матеріали стосовно ще одного організатора виділені в окреме провадження — його оголосили у розшук.

Про це проінформувала пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Масштабну спецоперацію із затримання наркоділків провели наприкінці 2024 року оперативники Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

— За даними слідства, на початку 2024 року 44-річний киянин створив злочинну організацію для розповсюдження наркотиків у Києві, Кременчуці та інших регіонах. Вона складалася з двох ланок, до яких увійшли 9 осіб. Організатор залучив до схеми 28-річного знайомого зі США, який переправляв канабіс та «Псилоцибін» у посилках із кавою, печивом та іншими продуктами. Отримані в Україні відправлення перевозили в орендований столичний офіс, де наркотики фасували для подальшого транспортування та продажу, - повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

За повідомленням поліції, другу ланку угруповання очолювало подружжя з Кременчука. Їм допомагали троє мешканців Полтавщини, які відповідали за роботу онлайн-крамниці та збут наркотиків в області, зокрема шляхом закладок. Оплату за «товар» отримували на банківські картки та електронні гаманці.



Як зазначив Євген Рогачов, правоохоронці провели 45 обшуків у Київській та Полтавській областях. Слідчі вилучили 23 кг канабісу вартістю 9 млн грн, лабораторне обладнання, автомобілі, коштовності, зброю та боєприпаси, чорнові записи й бухгалтерію наркоторгівців, готівку в різних валютах на суму понад 29,4 млн грн.

За повідомленням пресслужба Полтавської обласної прокуратури, обвинувачені «спеціалізувалися» на контрабанді наркотичних засобів та психотропних речовин зі США до України. Заборонені речовини надходили з-за кордону до столиці у міжнародних поштових відправленнях. Отриманий «товар» розфасовували в Києві, в приміщенні, належному одному з організаторів, та пересилали до Кременчука й інших міст України. Упродовж 2024 року задокументовано надходження до України майже 100 контрабандних посилок.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 20 кг наркотичного засобу канабісу, приладдя для вирощування і фасування заборонених речовин, комп’ютерну техніку, понад 260 тисяч доларів США, майже 400 тисяч євро, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Під час досудового розслідування накладено арешт на майно обвинувачених, загальна вартість якого становить понад 100 млн гривень.

Дев’ятьом учасникам угруповання повідомили про підозру. Восьмеро перебувають під вартою, для однієї з фігуранток суд визначив заставу 242 тисячі гривень. Вартість арештованого майна фігурантів становить 106 млн грн.



Спільникам (залежно від ролі кожного) інкримінують:

ч. 1 ст. 255 КК України — Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами;

ч. 2 ст. 255 КК України — участь у злочинній організації;

ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України — контрабанда наркотичних засобів, вчинена злочинною організацією;

ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, вчинені злочинною організацією);

ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 306 — використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені злочинною організацією;

ч. 2 ст. 317 КК України — організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Дії двох спільників також кваліфікують за ч. 1 ст. 209 КК України — легалізація доходів отриманих злочинним шляхом.



