На Полтавщині почали відновлювати сосновий ліс, який торік постраждав від пожежі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 170

Наразі висадили 5 тисяч сіянців сосни на площі 0,9 га

На Полтавщині почали відновлювати сосновий ліс, який торік постраждав внаслідок масштабної пожежі. Про це повідомили у пресслужбі філії «Слобожанський лісовий офіс».

Висаджувати сіянці сосни почали у Малоперещепинському лісництві, де згоріли молоді лісові культури. На площі близько 0,9 га висадили понад 5000 сіянців сосни із закритою кореневою системою.

Відновлювати згорілий ліс планують і надалі, висаджуючи молоді рослини поступово на невеликих ділянках.

Також цьогоріч на місцях пожежі планують провести оцінку впливу на довкілля та обстежити території лісництва, аби призначити санітарну рубку. Після цього уже почнеться відновлення лісу по усій площі.

Нагадаємо, торік пожежа у Новосанжарському та Малоперещепинському лісництвах спалахнула 15 вересня, а остаточно ліквідувати її вдалося 28 вересня. Причиною загоряння рятувальники називають людську недбалість — хтось зі місцевих жителів підпалив сухостій у себе на подвір'ї, а вогонь перекинувся на лісовий масив.

Під час цієї пожежі полум’я дісталося й до будинків — вогонь пошкодив 26 житлових будинків і 24 господарчі споруди. Мешканців деяких сіл Новосанжарської громади евакуювали та надали необхідну допомогу.

Вогонь пройшов понад 700 га лісової території. На допомогу приїздили рятувальники з Черкаської та Вінницької областей. Було залучено 4 пожежні потяги та близько 80 одиниць техніки, зокрема й із сільгосппідприємств.

Після ліквідації пожежі лісівники показали наслідки масштабного загоряння.