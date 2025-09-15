У декларації — причіп, у реальності — майно на мільйони: що відомо про ексголову Крюківського райсуду у Кременчуці

У червні цього року судову систему Кременчука сколихнула звістка — звільнився голова Крюківського районного суду Іван Дядечко через досягнення ним 65-річчя. «Пішла епоха», міг би сказати дехто — і був би цілком правий, адже суддя перебував на посаді понад 20 років

Посадовець зазначає у декларації, що не має у власності жодної нерухомості. На момент звільнення з посади Іван Дядечко вказував, що проживав у будинку ексдружини і користувався майже десятирічною TOYOTA Land Cruiser, яка належить його знайомому. Активи, які задекларував суддя — причіп, понад півтора мільйона гривень і десятки тисяч доларів заощаджень.

Журналісти виявили, що члени родини ексголови суду володіють елітною нерухомістю у Києві. Загальна її ринкова вартість на сьогодні оцінюється орієнтовно у майже 30 мільйонів гривень.

Амбіції і конфлікти: що відомо про діяльність Івана Дядечка

Шлях Івана Дядечка у судовій системі розпочався ще на початку 2000-их: у 2002 його призначили суддею безстроково, а у 2004 — Дядечко став головою Крюківського районного суду. У 2016 році суддя подав заяву на участь у конкурсному відборі на посаду судді Касаційного кримінального суду. Проте — не пройшов співбесіду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України — державного органу, що відповідає за відбір і кваліфікаційне оцінювання суддів.

Голова Крюківського райсуду Іван Дядечко не пройшов конкурс до Верховного Суду

ВККСУ вирішила, що Іван Дядечко тоді не відповідав критеріям професійної етики та доброчесності. Зокрема, тоді було багато питань від Громадської ради доброчесності — організації, що перевіряє суддів та кандидатів щодо критеріїв доброчесності та професійності етики — щодо майна членів родини та річних декларацій самого судді.

Тоді організація виявила, що вартість майна станом на момент співбесіди перевищувала офіційний дохід членів родини за 10 років. Надалі Дядечко оскаржував цей висновок у судах. Втім, суди першої і другої інстанцій залишили скаргу екссудді без задоволення.

Дядечко також оскаржував рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Справу розглянули у Вищому адміністративному суді України, а після негативного рішення для екссудді — у Великій Палаті Верховного Суду, яка залишила його апеляційну скаргу без задоволення.

— Звертаючись до суду, позивач в обґрунтування позовних вимог зазначив, що спірне Рішення містить лише формальні вказівки на, ніби-то, недостовірні відомості, вказані ним у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не містить обгрунтованих мотивів, з яких Комісія дійшла певних висновків; а також не містить мотивів, з яких Комісія не прийняла його пояснень щодо недостовірності зазначених у деклараціях відомостей, — обґрунтував Дядечко у своєму позові.

У 2021 році до головного органу у сфері правосуддя — Вищої ради правосуддя надійшла скарга від кременчуківки, де йшла мова про те, що Дядечко не дотримався вимог процесуального закону та порушив строк розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Справа стосується аварії, яка сталася у січні 2021 року, а її учасниками стали скаржниця та депутат Кременчуцької міської ради. У скарзі жінка наголошувала, що депутат міг вступити у змову із суддею, в результаті чого той закрив провадження у справі у зв’язку із закінченням строків, коли винного мали б притягнути до відповідальності.

Після ознайомлення з усіма матеріалами цієї справи, у липні 2024 року Друга Дисциплінарна палата ВРП відкрила дисциплінарну справу стосовно Івана Дядечка. Вже того ж року справу закрили. Жінка у іншому клопотанні заявила, що не має жодних претензій до судді і не знає, хто відправив скаргу від її імені до ВРП — підписи у клопотаннях відрізняються.

« Великий обмін» родини Дядечки

У деклараціях Іван Дядечко згадує про дітей — сина Ярослава Дядечка та доньку Кристину Волочій (Дядечко). Під час співбесіди ВККСУ стало відомо і про колишню дружину — Олену Дядечко.

Син судді — Ярослав Дядечко — у 2016 працював головним консультантом відділу з питань конституційного права та взаємодії з Конституційним Судом України правового управління Верховного Суду України. З 2017 року очолює юридичний відділ приватної компанії — ТОВ «Карбонтранссервіс» і веде адвокатську діяльність. У 2025 році Ярослав Дядечко став радником керівника Кременчуцької районної військової адміністрації Олександра Аленіна.

Донька судді — Кристина Дядечко працювала у ВККС впродовж 12 років. Звільнилась у 2023.

У останній щорічній декларації, яку подавала Кристина Дядечко, згадується ще одне місце роботи — ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод». Що ще відомо про доньку судді? Цьогоріч вона отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Перебуває у шлюбі з колишнім першим заступником Бучанської окружної прокуратури Сергієм Волочієм.

Про діяльність колишньої дружини судді — Олени — можна дізнатись з висновку Громадської ради доброчесності. Там йдеться про те, що «його (Івана Дядечки — ред.) колишня дружина працювала на СП «Придніпровський ринок» (не на керівних посадах), підприємницьку діяльність не вела. Не є засновником або керівником будь-якого підприємства. За даними декларацій Кандидата її середньомісячний дохід за 2011-2013 роки складав приблизно 12 тис. грн».

У 2021 році діти Івана Дядечка — Кристина та Ярослав — стали власниками елітної нерухомості у Києві. За інформацією державних реєстрів відомо, що раніше цією нерухомістю володіла колишня дружина судді Олена Дядечко.

nerukhomi.ua

Нині Кристина Дядечко, є власницею квартири і паркомісця у київському клубному будиночку «Малевича, 48». Це сучасна новобудова класу бізнес, неподалік центру міста. Нині на ринку нерухомості за квадрат житлової площі у цій будівлі просять в середньому від 2,3 тисячі доларів, у гривневому еквіваленті — це під 100 тисяч гривень.

У 2021 році донька судді задекларувала суттєві зміни в майновому стані. Так, того року її мама Олена Дядечко подарувала доньці паркомісце, а від свого брата Ярослава Дядечка вона отримала майже 300 тисяч гривень доходу від відчуження майна.

Вже у щорічній декларації за 2021 рік Кристина Дядечко вказує нову квартиру у Києві площею 126,4 м². Натомість у декларації зникають дві інші квартири: одна — у столиці, якою Кристина володіла з 2009 року, друга — в Полтаві, яка була у її власності з 2007 року.

З Реєстру нерухомого майна відомо, що з 2018 по 2021 роки власницею квартири доньки у клубному будиночку була її мама Олена Дядечко. Квартира — об’єкт інвестиції. 2018 року жінка придбала у цьому житловому масиві паркомісце. Як свідчать дані ЛУН, клубний будинок «Малевича, 48» є нерухомістю бізнес-класу. Олена Дядечко володіла трикімнатною квартирою.

Водночас у 2021 році мама стала власницею квартири у Полтаві та в Києві, які раніше належали її доньці.

Того ж року Олена Дядечко також передала паркомісце своєму синові Ярославу Дядечку у житловому комплексі бізнес-класу «Златоустівський» і «розпрощалась» зі своєю часткою у квартирі в цьому ж ЖК — житло жінка ділила разом з сином. Крім того, Ярослав Дядечко отримав від своєї сестри ще одне паркомісце в цьому комплексі, яке вона придбала у 2014 році — тоді Ярослав і Олена Дядечки стали власниками квартири у «Златоустівському».

Житловий комплекс «Златоустівський» — це цілий квартал, що знаходиться у центральній частині Києва. Нині середня ціна за квадратний метр житлової площі в цій будівлі становить від 1,6 — 2 тисяч доларів, у гривневому еквіваленті становить орієнтовно від понад 60-80 тисяч гривень.

Тобто на сьогодні родина ексголови Крюківського районного суду має у власності дві квартири в столичних житлових комплексах бізнес-класу, а також є власниками 5 паркомісць, його колишня дружина — володіє двома квартирами — у Полтаві та в Києві, одне паркомісце в ЖК, де нині донька тримає квартиру, а також будинок, де проживає екссуддя.

Більшість з цих об’єктів у київських ЖК преміумкласу початково належали ексдружині судді. До 2014 року майно сім’я також купувала завдяки, зокрема, заощадженням Олени Дядечко, яка за даними ГРД, до 2013 року заробляла 12 тисяч гривень на місяць.

Що цікаво, продаж об’єктів між членами родини у 2021 році відбувся у один день з різницею у кілька хвилин.

Про деяку нерухомість родини у Києві та Полтаві раніше згадували вже під час співбесіди на посаду судді Верховного Суду у 2017 році. «Громадська рада доброчесності» вказала, що станом на дату розлучення Івана Дядечка з дружиною у 2014 році сім’я володіла, зокрема:

індивідуальним житловим будинком садибного типу з господарськими будівлями та спорудами в м. Кременчуці площею 113,7 м. кв. (будинком користується суддя);

квартирою площею в елітному житловому комплексі в м. Києві Шевченківській район (Центр) (квартира сина і ексдружини )

двома паркомісцями в підвалі означеного елітного будинку (належали доньці і ексдружині , а нині — синові);

ексдружині квартирою площею 58,9 м. кв. в м.Полтаві, куплену в 2007 році в новобудові (колишня квартира сина і доньки, нині — на ексдружині )

Під час співбесіди ВККСУ Іван Дядечко пояснив майновий стан родини, зокрема, успіхом колишньої дружини у підприємницькій діяльності, продажем майна за кордоном ще в 90-х роках. Він також заявив, що була можливість набувати дефіцитних речей у воєнторгу (сам він на той час ніс службу).

— Багато майна купувалося на той час. Зарплата була відповідною, яка давала можливість набувати, і водночас займатися підприємницькою діяльністю дружині. Це основні надходження, які потім були використані на території України, — пояснив Іван Дядечко.

Востаннє офіційні доходи жінки можна простежити у щорічній декларації її сина Ярослава Дядечки у 2016 році під час роботи у Верховному суді. У документі вказано, що річна заробітна плата Олени Дядечко у 2016 році становила 62 тис. 968 гривень.

У висновку «Громадської рада доброчесності» вказано, що її середньомісячний дохід за 2011-2013 роки складав приблизно 12 тис. грн». Станом на 2016 рік Олена Дядечко не мала жодних заощаджень, про що зазначено у декларації її сина.

За даними аналітичної системи YouControl, ексдружина судді на сьогодні не володіє бізнесом та ніколи не була оформлена як підприємиця.

За даними порталу ЛУН, станом на 2018 рік 1 м² житлової нерухомості у будинку «Малевича, 48» коштував від 41 до 45 тисяч гривень. За попередніми розрахунками, квартира Олені Дядечко могла обійтись у щонайменше 5,2 млн гривень. У 2021 році вартість квартири могла скласти понад 7 млн гривень.

Паркомісце доньки, яке вона отримала у подарунок від мами, на 14,3 м² у будинку «Малевича,48» станом на 2021 рік коштувало 250 тисяч гривень, про що вказано у декларації колишньої посадовиці. Можемо припустити, що тут друге паркомісце на 13,6 м², яке на сьогодні належить ексдружині, коштувало приблизно 238 тисяч гривень.

У декларації за 2016 рік Ярослав Дядечко вказує вартість квартири у ЖК «Златоустівський» — 1 млн 515 тис. 250 гривень на момент її купівлі у 2014 році. Паркомісце Ярослава Дядечка на 17,4 м², яке він пізніше отримав від матері, коштувало 165 тис. 375 гривні у 2014 році.

Що ще є у власності родини?

Донька ексголови суду Кристина Дядечко востаннє декларує статки за 2023 рік. У вересні того ж року вона звільнилась з ВККСУ. У документі жінка вказує LEXUS NX 200T 2016 року випуску, який вона придбала у 2018 році за понад пів мільйона гривень, а також TOYOTA HIGHLANDER 2020 року випуску, яким вона користується з 2022 року. Остання автівка є власністю ТОВ «Шарліс». Раніше ця фірма належала депутату Кременчуцької міської ради Ігорю Шварцману, а нині, ймовірно, його родичу Артуру Шварцману.

До купівлі LEXUS Кристина мала BMW X1 2010 року випуску, який придбала у 2011 році і продала у 2017 за понад пів мільйона гривень.

Кристина Дядечко також є однією з засновниць київського благодійного фонду «Поділ».

Facebook-сторінка БФ

За даними YouControl, фонд заснований у 2023 році у Києві. Керівницею організації є київська експрокурорка Оксана Ходаківська. Як йдеться у фінансовому звіті, за минулий рік фонд отримав і витратив понад 15 мільйонів гривень. У соціальних мережах «Подолу» публікуються фінансові звіти — витрати на допомогу, зокрема, військовим.

За 9 місяців роботи у Вищій кваліфікаційній комісії судів України Кристина Дядечко заробила понад 130 тисяч гривень, це приблизно 15 тисяч гривень на місяць. Водночас у щорічній декларації за 2023 рік вже на Київському електро вагоноремонтному заводі її дохід склав понад 160 тисяч.

Із заощаджень жінка мала 100 тисяч гривень та 25 тисяч доларів. Як вказували у висновку ГРД, з 2012 по 2017 донька колишнього судді отримала дохід не більше 5,5 тис. грн. Дохід її колишнього чоловіка Юрія Кисилюка, який на той час працював інспектор Вінницького міськрайонного відділу з питань пробації, також складав не більше 5 тисяч гривень на місяць.

У декларації за 2016 рік Ярослав Дядечко вказав також земельну ділянку і будинок матері у Кременчуці та паркомісце матері.

Він також задекларував дві машини матері — Infinity FX30D 2012 року випуску, яку вона придбала у 2013 році, і Land Rover Discovery 3.0 2007 року випуску, яку придбала у 2016 році.

З заощаджень Ярослав Дядечко тоді мав 11 тисяч доларів, зарплата — 34 тисячі гривні. У 2020 році адвокат придбав два паркомісця у ЖК «Златоустівський».

У своєму висновку ГРД щодо невідповідності вартості майна родини їх офіційним доходам вже вказувала деякі вищеперелічені машини родини Дядечки: INFINITI та LAND ROVER DISCOVERY 3.0. Водночас машини Кристини Дядечки тут немає, як і її квартири у Києві, якою вона володіла з 2009 по 2021 роки. Вартість майна, за інформацією ГРД, станом на 2014 рік «по обачним оцінкам» перевищував 10 річний дохід усієї сім’ї, йдеться у документі.

Що у деклараціях самого судді?

Іван Дядечко подав декларацію про доходи і майно при звільненні у червні. Вона охоплює період з 1 січня по 12 червня. Екссуддя задекларував житловий будинок в Кременчуці площею 113,7 м² і земельної ділянки площею 629 м² — усе це належить Олені Дядечко. Сам Іван Дядечко вказав, що має право користування цією нерухомістю.

З транспорту Дядечко вказав у декларації TOYOTA LandCruiser200VX4.5L 2011 року випуску. Машиною екссуддя користується з 2016 року, авто належить Сергію Менделенку. Під час співбесіди ВККСУ суддя вказував, що орендує машину і станом на 2017 рік це коштувало 10 тисяч гривень на місяць.

Водночас у власності Івана Дядечка є причіп 2017 року випуску, його ціна — 7 тисяч гривень — про що суддя вказав у декларації.

За пів року на посаді голови суду Дядечко отримав 1 млн 466 тисяч 663 гривень. Відомо, що через 2 дні після звільнення, 18 червня, екссуддя отримав разову виплату у розмірі 532 тисяч 238 гривень, про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані.

Як заощадження Іван Дядечко тримає у готівці 150 тисяч гривень, 30 тисяч доларів США, а на банківських рахунках — 1 млн 172 тис. 550 гривень.

Що каже екссуддя і його члени родини?

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» Іван Дядечко розповів, що усі дані, що стосуються його майнового стану, він вже задекларував. Щодо нерухомості у Києві, якою ексдружина володіла з 2018 року, відповів стримано — «що це не його проблеми».

— Якби я мав (зв'язок до майна — ред.), то я б повинен був повідомити, — сказав Дядечко.

Журналісти також надіслали запити Ярославу Дядечку та Кристині Дядечко щодо роз’яснень майнового стану їхньої родини. На момент публікації матеріалу редакції не отримала відповіді, водночас готова їх опублікувати, щойно вони надійдуть.

Упродовж своєї багаторічної суддівської діяльності до Івана Дядечка виникало чимало питань, що суперечить вимогам до суддів, інші — майнового становища його родини, яке виглядало значно заможнішим, ніж це випливало з офіційних декларацій і доходів родини.

Його сім’я змогла обрости майном на кілька мільйонів гривень, зокрема, елітною нерухомістю в Києві. З власного експосадовець має лише причіп, решта — чуже, яким він користується. Частину майнового успіху родини суддя пояснював, зокрема, підприємницькою діяльністю дружини ще у 90-х. Більшість з об’єктів у київських ЖК преміумкласу початково належали ексдружині судді — свого часу працівниці кременчуцького ринку «Придніпровський».

