Квартири за кордоном та мільйонні витрати: депутатка облради Аранчій потрапила у топ порушників від НАЗК

Вчора, 15:17 Переглядів: 1 774

Аналітики виявили у її декларації ознаки недостовірних даних на 1,7 млн грн

Депутатка Полтавської обласної ради та перша проректорка Полтавського аграрного університету Валентина Аранчій потрапила у топ порушників за результатами перевірки декларацій від Національного агенства з питань запобігання корупції. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, інформують у пресслужбі НАЗК.

Повна перевірка декларації чиновниці за 2023 рік тривала з 20 січня по 10 липня 2025 року. У результаті перевірки аналітики НАЗК встановили:

не вказану вартість об’єктів нерухомості та подарованої від матері квартири за 5,16 млн грн, яку потім продали;

розбіжність між задекларованими заощадженнями (8,2 млн грн) та сумою, підтвердженою перевіркою, — майже 5 млн грн;

підозрілі операції з продажу трьох квартир у Полтаві на загальну суму 19,69 млн грн, серед них — угода за 12 млн грн, що вдвічі перевищує ринкову ціну.

За даними агентства, покупці квартир не мали достатніх офіційних доходів: один заробив за життя 2,87 млн грн, інший — лише 62 грн. У НАЗК вважають, що ці угоди на продаж квартир могли мати фіктивний характер і бути частиною схеми з відмивання коштів.

Отримані від продажу квартир гроші, ймовірно, використали для придбання трьох квартир у Варшаві на суму понад 15,2 млн грн. Загальні втрати Валентини Аранчій у 2023 році оцінили щонайменше у 17 млн грн.

З повним текстом довідки перевірки декларації Аранчій від НАЗК можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, цього місяця ДБР проводили обшуки і у керівниці обласного управління Держпродспоживслужби Яніни Аранчій: вона є донькою Валентини Аранчій.