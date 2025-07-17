У керівниці обласного управління Держпродспоживслужби провели обшуки — ЗМІ

Державне бюро розслідувань провело обшуки на робочому місці керівниці Держпродспоживслужби Полтавщини Яніни Аранчій. Про це повідомляють ЗМІСТ та Суспільне з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
ДБР поки офіційно не коментує ситуацію.
За даними руху «Чесно», Яніна Аранчій є депутаткою Полтавської обласної ради 8-го скликання від партії «Довіра». Раніше жінка очолювала регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби у Полтавській області. У 2021 році стала керівницею головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.
Нагадаємо, колишнього очільника Депаратменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської облвійськадміністрації Олександра Чалого підозрюють у розкраданні 9 млн грн.
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