У керівниці обласного управління Держпродспоживслужби провели обшуки — ЗМІ

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ДБР поки офіційно не коментує ситуацію

Державне бюро розслідувань провело обшуки на робочому місці керівниці Держпродспоживслужби Полтавщини Яніни Аранчій. Про це повідомляють ЗМІСТ та Суспільне з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

ДБР поки офіційно не коментує ситуацію.

Що відомо про Яніну Аранчій

За даними руху «Чесно», Яніна Аранчій є депутаткою Полтавської обласної ради 8-го скликання від партії «Довіра». Раніше жінка очолювала регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби у Полтавській області. У 2021 році стала керівницею головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.

Нагадаємо, колишнього очільника Депаратменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської облвійськадміністрації Олександра Чалого підозрюють у розкраданні 9 млн грн.



