Збройна агресія та корупція: за перші пів року на Полтавщині до судів скерували понад 500 обвинувальних актів

У Полтавській прокуратурі обговорили результати боротьби зі злочинністю: найбільше справ стосуються корупції та зловживань із бюджетними коштами
За перші пів року у Полтавській області до сдів скерували понад 500 обвинувальних актів у різних справах. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За словами очільника обласної прокуратури Євгена Гладія, нині в пріоритеті правоохоронців знаходяться розслідування злочинів проти нацбезпеки, зокрема державної зради, диверсій та пособництва РФ. Також серед головних напрямів — боротьба з корупцією, зловживаннями у бюджетній та земельній сферах, захист прав дітей і довкілля.
За пів року до судів скеровано понад 500 обвинувальних актів:
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуцькій окружній прокуратурі повідомляли, що у першому півріччі у Кременчуцькому районі дитяча злочинність зросла на 80%.
