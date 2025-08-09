Збройна агресія та корупція: за перші пів року на Полтавщині до судів скерували понад 500 обвинувальних актів

14:24

У Полтавській прокуратурі обговорили результати боротьби зі злочинністю: найбільше справ стосуються корупції та зловживань із бюджетними коштами

За перші пів року у Полтавській області до сдів скерували понад 500 обвинувальних актів у різних справах. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За словами очільника обласної прокуратури Євгена Гладія, нині в пріоритеті правоохоронців знаходяться розслідування злочинів проти нацбезпеки, зокрема державної зради, диверсій та пособництва РФ. Також серед головних напрямів — боротьба з корупцією, зловживаннями у бюджетній та земельній сферах, захист прав дітей і довкілля.

За пів року до судів скеровано понад 500 обвинувальних актів:

58 — щодо злочинів, пов’язаних зі збройною агресією;

128 — у справах про корупцію;

77 — у бюджетній сфері;

52 — у земельній сфері;

82 — щодо злочинів проти дітей;

23 — у сфері охорони дитинства;

99 — проти довкілля.

