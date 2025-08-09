Олена Шуляк
Полтавщина, Воїни світла, Війна

На Полтавщині батькові загиблого десантника передали синовий орден «За мужність»

Сьогодні, 16:24

 

Олександр Пономаренко загинув на Донеччині в липні 2024 року

У Чутовому на Полтавщині батькові полеглого воїна Олександра Пономаренка вручили державну нагороду — орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Нагороду передав головний сержант дев’ятого відділу Полтавського районного ТЦК та СП.

 

Відомо, що солдат Олександр Пономаренко служив старшим стрільцем 1 аеромобільного відділення 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Він загинув 24 липня 2024 року під час виконання бойового завдання біля села Парасковіївка Покровського району Донецької області.

Нагадаємо, нещодавно у стінах Кременчуцькї райвійсьадміністрації рідним двох полеглих нацгвардійців передали державні нагороди.

ПО ТЕМІ:

Рідні загиблого льотчика з Полтавщини отримали «Золоту зірку» від президента

Став на захист України у 19 років: у Кременчуці родинам двох полеглих Героїв передали їх бойові нагороди

«Усі вони для нас — герої»: у Кременчуці рідним полеглих на війні захисників передали посмертні нагороди

Лишався на службі, щоб навчати молодь: полеглому старшому сержанту Олександру Бортнику присвоїли орден «За мужність» І ступеня


Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський ОТЦК та СП
Теги: нагородження війна воїни світла орден «За мужність»
