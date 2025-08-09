На Полтавщині батькові загиблого десантника передали синовий орден «За мужність»

У Чутовому на Полтавщині батькові полеглого воїна Олександра Пономаренка вручили державну нагороду — орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Нагороду передав головний сержант дев’ятого відділу Полтавського районного ТЦК та СП.
Відомо, що солдат Олександр Пономаренко служив старшим стрільцем 1 аеромобільного відділення 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Він загинув 24 липня 2024 року під час виконання бойового завдання біля села Парасковіївка Покровського району Донецької області.
Нагадаємо, нещодавно у стінах Кременчуцькї райвійсьадміністрації рідним двох полеглих нацгвардійців передали державні нагороди.
