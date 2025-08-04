Рідні загиблого льотчика з Полтавщини отримали «Золоту зірку» від президента

Учора, 3 серпня, у День Повітряних Сил, Президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» дружині полковника Дмитра Фішера з Миргорода, який загинув при виконанні бойового завдання у червні 2022 року. Про це повідомили на сайті глави держави.
Полковник Дмитро Фішер брав участь у боях за Київщину, Сумщину та Харківщину. Він був військовим льотчиком 1-го класу та провів у небі понад 1230 годин. З початку повномасштабної війни захищав Харківщину й Запоріжжя, завдавав ударів по військам противника біля острова Зміїний та по нафтовій інфраструктурі Росії.
Його останній виліт відбувся 5 червня 2022 року. Су-27 Дмитра Фішера збила російська ППО в небі над Запорізькою областю. 8 липня Президент надав йому звання Героя України посмертно.
Попрощалися із льотчиком торік у березні — до цього він вважався зниклим безвісти.
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