Комплексний план просторового розвитку: нардеп Шуляк пояснила, що громадам про нього потрібно знати

Українським територіальним громадам, які з тих чи інших причин не встигли розробити комплексні плани просторового розвитку (КППР) до січня 2025 року, що передбачало законодавство, дадуть на цей процес іще кілька років.

Наприкінці липня парламент у першому читанні ухвалив відповідний законопроєкт №13437. Його співавторами стали голова партії "Слуга Народу", народний депутат й очільниця профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк та низка її колег-однопартійців.

Для прифронтових громад, які офіційно включені до списку територій, де йдуть бойові дії, як пояснюють у політичній силі "Слуга Народу", встановлять граничні терміни подачі комплексного ППР до 3 роки після припинення або скасування воєнного стану. Водночас для тилових громад – до 1 січня 2028 року. На зараз, додають у партії, вже майже третина тергромад (495 зі 1469) працюють над розробленням комплексних планів просторового розвитку.

Цей законопроєкт, ініційований "Слугою Народу" та Оленою Шуляк, став результатом Конгресових слухань, які пройшли наприкінці червня та які очолив заступник керівника Офісу глави держави Віктор Микита та організувала керівниця Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, депутатка Київської міської ради Лілія Пашинна.

"Верховна Рада, наш профільний регіональний комітет, партія "Слуга Народу" йдуть назустріч громадам, тому я подала відповідний законопроєкт у максимально короткі терміни, відколи нас про це попросили громади та регіони, а парламент одразу дав старт цьому процесу, який пролонгує терміни розроблення КППР. Ми врахували пропозиції керівників громад, обласних адміністрацій і рад, міністерств і всіх стейкхолдерів. У нас є підтримка Президента Володимира Зеленського, є підтримка Офісу Президента в особі Віктора Микити – як у тому, що стосується безпосередньо роботи над КППР, так і загалом у нашій важкій роботі з мінімізації корупції в містобудівній сфері", – зазначила Олена Шуляк.