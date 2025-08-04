Олена Шуляк
Комплексний план просторового розвитку: нардеп Шуляк пояснила, що громадам про нього потрібно знати
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
Олена Шуляк
Голова партії «Слуга Народу», народний депутат

Комплексний план просторового розвитку: нардеп Шуляк пояснила, що громадам про нього потрібно знати

Сьогодні, 15:04
48
Блоги

Парламент пішов назустріч: нардеп Шуляк підготувала новий важливий законопроєкт для громад

Українським територіальним громадам, які з тих чи інших причин не встигли розробити комплексні плани просторового розвитку (КППР) до січня 2025 року, що передбачало законодавство, дадуть на цей процес іще кілька років.

Наприкінці липня парламент у першому читанні ухвалив відповідний законопроєкт №13437. Його співавторами стали голова партії "Слуга Народу", народний депутат й очільниця профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк та низка її колег-однопартійців.

Для прифронтових громад, які офіційно включені до списку територій, де йдуть бойові дії, як пояснюють у політичній силі "Слуга Народу", встановлять граничні терміни подачі комплексного ППР до 3 роки після припинення або скасування воєнного стану. Водночас для тилових громад – до 1 січня 2028 року. На зараз, додають у партії, вже майже третина тергромад (495 зі 1469) працюють над розробленням комплексних планів просторового розвитку.

Цей законопроєкт, ініційований "Слугою Народу" та Оленою Шуляк, став результатом Конгресових слухань, які пройшли наприкінці червня та які очолив заступник керівника Офісу глави держави Віктор Микита та організувала керівниця Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, депутатка Київської міської ради Лілія Пашинна.

"Верховна Рада, наш профільний регіональний комітет, партія "Слуга Народу" йдуть назустріч громадам, тому я подала відповідний законопроєкт у максимально короткі терміни, відколи нас про це попросили громади та регіони, а парламент одразу дав старт цьому процесу, який пролонгує терміни розроблення КППР. Ми врахували пропозиції керівників громад, обласних адміністрацій і рад, міністерств і всіх стейкхолдерів. У нас є підтримка Президента Володимира Зеленського, є підтримка Офісу Президента в особі Віктора Микити – як у тому, що стосується безпосередньо роботи над КППР, так і загалом у нашій важкій роботі з мінімізації корупції в містобудівній сфері", – зазначила Олена Шуляк.

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
22.07.2025, 09:44
1 265
Олена Шуляк
Олена Шуляк: Цифровізація стала інструментом довіри і розвитку України
9.07.2025, 14:01
1 078
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
25.07.2025, 16:31
977

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх