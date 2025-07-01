Олена Шуляк
Олена Шуляк: В Україні формується нова система ветеранської підтримки
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

«Усі вони для нас — герої»: у Кременчуці рідним полеглих на війні захисників передали посмертні нагороди

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 120

 

Солдатів Анатолія Бондаренка і Юрія Малюгіна та молодших сержантів Миколу Сіпка й Володимира Борща удостоїли орденів «За мужність» ІІІ ступеня посмертно. Орден «За мужність» І ступеня передали рідним загиблого старшого сержанта Олександра Бортника

Сьогодні, 1 липня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації рідним полеглих у боях за Україну захисників передали їхні нагороди. 

Солдатів Анатолія Бондаренка і Юрія Малюгіна та молодших сержантів Миколу Сіпка й Володимира Борща удостоїли орденів «За мужність» ІІІ ступеня посмертно. Орден «За мужність» І ступеня передали рідним загиблого старшого сержанта Олександра Бортника.

 

Вручили нагороди близьким загиблих бійців начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін та т. в. о. начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тарас Саражин.

Молодший сержант Микола Сіпко став на захист України 31 серпня 2023 року. Служив на посаді командира міномета мінометної батареї. Загинув 28 березня 2024 року під час штурмових дій поблизу села Новодарівка на Запоріжжі. Нагороду захисника отримувала його дружина.

«Він назавжди залишиться у наших серцях»: сьогодні Кременчук прощався із молодшим сержантом Миколою Сіпком

 

Після нагородження Світлана розповіла про свого чоловіка. Говорить: прожили у шлюбі 32 щасливих роки.

— У нас є донька, є онука. Він дуже чесною і порядною людиною був. Кращої для мене людини не буде. Він — справжній герой. Та й усі загиблі для нас — герої, — ділиться жінка.

Молодший сержант Володимир Борщ розпочав свій бойовий шлях у червні 2022 року. Був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону «Вовки Да Вінчі». Загинув захисник 1 червня 2024 року поблизу села Мала Токмачка на Запоріжжі. Нагороду полеглого воїна отримувала його дружина.

 

«Його підрозділ дуже ефективно нищив ворога». У Кременчуці попрощалися з військовим Володимиром Борщом

Солдат Анатолій Бондаренко служив на посаді стрільця-помічника гранатометника десантно-штурмового відділення десантно-штурмової бригади. Чоловіка мобілізували у жовні, а загинув він у грудні 2024 року села Руське Порічне Суджанського району РФ. Нагороду полеглого воїна прийшла отримувати його дружина разом із двома маленькими синами.

 

У Кременчуці попрощались з солдатом Анатолієм Бондаренком

Дружина полеглого бійця, Юлія, ділиться спогадами про чоловіка:

— Він був люблячим чоловіком і батьком. Дуже працьовитий. Завжди підтримував, у всьому допомагав. Не вистачає його зараз дуже, — розповідає жінка.

Також орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно удостоїли солдата Юрія Малюгіна. До лав Збройних сил України чоловік став наприкінці грудня 2023 року. Служив на посаді стрільця, помічника гранатометника механізованого відділення механізованого батальйону. Загинув 23 квітня 2024 року внаслідок ураження FPV-дронами противника поблизу села Роботине на Запоріжжі. Нагороду полеглого воїна отримувала його мати.

 

«Дуже важко, коли гине хороша людина»: у Кременчуці в останню путь провели полеглого військового Юрія Малюгіна

Мати бійця, Олена Миколаївна, розповідає: ніколи не думала, що сина можуть забрати на війну у 56 років. Але разом з тим жінка вдячна усім, хто пам’ятає подвиг її сина і разом з тим не забуває й про неї.

Також сьогодні орден «За мужність» І ступня передали рідним полеглого у бою за Україну старшого сержанта Олександра Бортника. 

 

Чоловік служив в Афганістані, брав участь у Революції Гідності у Києві, став на захист Батьківщини ще за часів АТО. Із першого дня повномасштабної війни він повернувся на службу та боронив Україну від навали російської армії. Загинув 3 липня 2024 року був поранений та загинув від обстрілу під час евакуації із бойової позиції.

Лишався на службі, щоб навчати молодь: полеглому старшому сержанту Олександру Бортнику присвоїли орден «За мужність» І ступеня

По закінченню нагородження Олександр Аленін висловив щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадав, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА, де їм завжди допоможуть.

ПО ТЕМІ:

Вони загинули, щоб ми жили: у Кременчуці передали посмертні нагороди рідним загиблих захисників

У Кременчуці родинам сімох загиблих захисників України передали їх посмертні нагороди

«Це такий біль, який не передати словами»: у Кременчуці рідним загиблих захисників передали нагороди полеглих героїв

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: нагородження війна воїни світла загиблі орден «За мужність»
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх