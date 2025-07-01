«Усі вони для нас — герої»: у Кременчуці рідним полеглих на війні захисників передали посмертні нагороди

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Солдатів Анатолія Бондаренка і Юрія Малюгіна та молодших сержантів Миколу Сіпка й Володимира Борща удостоїли орденів «За мужність» ІІІ ступеня посмертно. Орден «За мужність» І ступеня передали рідним загиблого старшого сержанта Олександра Бортника

Сьогодні, 1 липня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації рідним полеглих у боях за Україну захисників передали їхні нагороди.

Солдатів Анатолія Бондаренка і Юрія Малюгіна та молодших сержантів Миколу Сіпка й Володимира Борща удостоїли орденів «За мужність» ІІІ ступеня посмертно. Орден «За мужність» І ступеня передали рідним загиблого старшого сержанта Олександра Бортника.

Вручили нагороди близьким загиблих бійців начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін та т. в. о. начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тарас Саражин.

Молодший сержант Микола Сіпко став на захист України 31 серпня 2023 року. Служив на посаді командира міномета мінометної батареї. Загинув 28 березня 2024 року під час штурмових дій поблизу села Новодарівка на Запоріжжі. Нагороду захисника отримувала його дружина.

Після нагородження Світлана розповіла про свого чоловіка. Говорить: прожили у шлюбі 32 щасливих роки.

— У нас є донька, є онука. Він дуже чесною і порядною людиною був. Кращої для мене людини не буде. Він — справжній герой. Та й усі загиблі для нас — герої, — ділиться жінка.

Молодший сержант Володимир Борщ розпочав свій бойовий шлях у червні 2022 року. Був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону «Вовки Да Вінчі». Загинув захисник 1 червня 2024 року поблизу села Мала Токмачка на Запоріжжі. Нагороду полеглого воїна отримувала його дружина.

Солдат Анатолій Бондаренко служив на посаді стрільця-помічника гранатометника десантно-штурмового відділення десантно-штурмової бригади. Чоловіка мобілізували у жовні, а загинув він у грудні 2024 року села Руське Порічне Суджанського району РФ. Нагороду полеглого воїна прийшла отримувати його дружина разом із двома маленькими синами.

Дружина полеглого бійця, Юлія, ділиться спогадами про чоловіка:

— Він був люблячим чоловіком і батьком. Дуже працьовитий. Завжди підтримував, у всьому допомагав. Не вистачає його зараз дуже, — розповідає жінка.

Також орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно удостоїли солдата Юрія Малюгіна. До лав Збройних сил України чоловік став наприкінці грудня 2023 року. Служив на посаді стрільця, помічника гранатометника механізованого відділення механізованого батальйону. Загинув 23 квітня 2024 року внаслідок ураження FPV-дронами противника поблизу села Роботине на Запоріжжі. Нагороду полеглого воїна отримувала його мати.

Мати бійця, Олена Миколаївна, розповідає: ніколи не думала, що сина можуть забрати на війну у 56 років. Але разом з тим жінка вдячна усім, хто пам’ятає подвиг її сина і разом з тим не забуває й про неї.

Також сьогодні орден «За мужність» І ступня передали рідним полеглого у бою за Україну старшого сержанта Олександра Бортника.

Чоловік служив в Афганістані, брав участь у Революції Гідності у Києві, став на захист Батьківщини ще за часів АТО. Із першого дня повномасштабної війни він повернувся на службу та боронив Україну від навали російської армії. Загинув 3 липня 2024 року був поранений та загинув від обстрілу під час евакуації із бойової позиції.

По закінченню нагородження Олександр Аленін висловив щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадав, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА, де їм завжди допоможуть.